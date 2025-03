A Fiumicino il Ponte Due Giugno si illumina per la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla

Un gesto per sensibilizzare la comunità sui disturbi alimentari

Questa sera, in occasione della “Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla“, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sui disturbi alimentari e della nutrizione, il Ponte 2 Giugno di Fiumicino verrà illuminato di lilla, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza di affrontare una problematica sociale e sanitaria purtroppo ancora molto diffusa.

L’illuminazione del ponte rappresenta un gesto simbolico, volto a mettere in evidenza la necessità di promuovere il rispetto e la comprensione nei confronti delle persone colpite da disturbi del comportamento alimentare. È un atto di solidarietà che intende far emergere il bisogno di supporto psicologico, emotivo e medico per chi combatte contro queste difficoltà, ma anche di avvicinare la comunità a temi spesso poco discussi e fraintesi.

Ogni anno, milioni di persone in tutto il mondo affrontano difficoltà quotidiane che non riguardano solo il cibo, ma anche l’autostima, l’immagine corporea e la salute mentale. I disturbi alimentari colpiscono persone di tutte le età e sono ancora troppo spesso ignorati o stigmatizzati, causando sofferenza e isolamento. L’illuminazione lilla del Ponte 2 Giugno e la solidarietà espressa dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino rappresentano, quindi, un forte richiamo per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di prevenire, diagnosticare e curare questi disturbi.