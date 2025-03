8 marzo “Giornata Internazionale della Donna”, Fiumicino si illumina di giallo

Un gesto simbolico, promosso dall’Amministrazione Comunale, per ribadire il valore della libertà

In occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, il Ponte Due Giugno e la Fontana di Piazza Grassi si accenderanno di giallo. Un gesto simbolico per ribadire il valore della libertà, e un messaggio di rispetto nei confronti di tutte le donne che con coraggio e determinazione hanno combattuto per vedere riconosciuti i propri diritti.

L’illuminazione speciale, promossa dall’Amministrazione Comunale, vuole essere anche un invito alla riflessione sull’importanza di un futuro dove parità, rispetto e uguaglianza siano realtà e non solo parole.