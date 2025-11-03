Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 3 Novembre 2025

4 novembre, Fiumicino celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate

Cerimonie in programma a Fiumicino, Maccarese e Palidoro.

 

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Fiumicino renderà omaggio ai caduti di tutte le guerre con la tradizionale deposizione delle corone d’alloro presso i monumenti commemorativi del territorio. Le cerimonie si svolgeranno alla presenza delle autorità religiose, militari e civili, secondo il seguente programma:

 

Ore 11:00, Fiumicino, Piazza Grassi: deposizione della corona d’alloro alla presenza del sindaco Mario Baccini.

 

Ore 11:30, Maccarese, Viale di Castel San Giorgio, 302: deposizione della corona d’alloro alla presenza del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini.

 

Ore 12:15, Palidoro, Piazza Santi Filippo e Giacomo: cerimonia alla presenza del vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
4 novembre Baccini Onorati
Articoli correlati
Focus

Cadenze Letterarie porta il tempo in musica a Fiumicino

lunedì, 3 Novembre 2025
Cronaca

Restyling marciapiedi e strade: nel 2026 partono i lavori, prima tappa Via Rospigliosi

lunedì, 3 Novembre 2025
Politica

Fermo pesca a novembre, Baccini: “Servono sostegni immediati per i pescatori di Fiumicino”

lunedì, 3 Novembre 2025
Politica

Fermo pesca prolungato, allarme nel settore ittico del Lazio

lunedì, 3 Novembre 2025
Parliamo di...

Ostia Antica prende voce: nasce il nuovo podcast su Loquis dedicato al porto di Roma

lunedì, 3 Novembre 2025
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz