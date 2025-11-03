4 novembre, Fiumicino celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate

Cerimonie in programma a Fiumicino, Maccarese e Palidoro.
In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Fiumicino renderà omaggio ai caduti di tutte le guerre con la tradizionale deposizione delle corone d’alloro presso i monumenti commemorativi del territorio. Le cerimonie si svolgeranno alla presenza delle autorità religiose, militari e civili, secondo il seguente programma:
Ore 11:00, Fiumicino, Piazza Grassi: deposizione della corona d’alloro alla presenza del sindaco Mario Baccini.
Ore 11:30, Maccarese, Viale di Castel San Giorgio, 302: deposizione della corona d’alloro alla presenza del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini.
Ore 12:15, Palidoro, Piazza Santi Filippo e Giacomo: cerimonia alla presenza del vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati.