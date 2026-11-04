4 Novembre, Fiumicino celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate

Cerimonie commemorative a Fiumicino, Maccarese e Palidoro. Il sindaco Baccini: “Onorare i Caduti significa custodire ogni giorno i valori della libertà, della pace e dell’unità nazionale”

Il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per l’unità e la libertà dell’Italia e il riconoscimento dell’impegno quotidiano delle Forze armate hanno accompagnato le celebrazioni del 4 Novembre nel Comune di Fiumicino.

Le commemorazioni si sono svolte a Fiumicino, in piazza G.B. Grassi, alla presenza del sindaco Mario Baccini e del presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini; a Maccarese, con la partecipazione del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati; e a Palidoro, in piazza SS. Filippo e Giacomo, alla presenza del presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, e dell’assessore Francesca De Pascali.

Un momento di memoria e raccoglimento, ma anche un’occasione per riaffermare il valore delle istituzioni, il senso di appartenenza alla comunità nazionale e la riconoscenza verso le donne e gli uomini delle Forze armate, quotidianamente impegnati al servizio del Paese.

“Il 4 Novembre è una ricorrenza che appartiene alla nostra storia, ma soprattutto alla coscienza della Nazione – ha dichiarato il sindaco Mario Baccini –. Ricordiamo coloro che hanno sacrificato la propria vita per consegnarci un’Italia libera e unita. Il loro sacrificio ci richiama a una responsabilità che non si esaurisce nella memoria, ma deve tradursi nei comportamenti e nelle scelte di ogni giorno. In un contesto internazionale segnato da guerre e tensioni – ha proseguito il primo cittadino – dobbiamo ricordare che la pace non è una conquista definitiva, ma un valore da difendere. Alle donne e agli uomini delle nostre Forze armate va la nostra gratitudine”.