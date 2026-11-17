25 novembre, il calcio femminile scende in campo contro la violenza sulle donne

A Maccarese una partita in memoria dell’allenatore Nazzareno Cerusico, a un anno dalla scomparsa

di Fernanda De Nitto

Il prossimo 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle ore 15.00, presso lo stadio W3 di Maccarese, si terrà, con il patrocinio della Regione Lazio e della Lega Nazionale Dilettanti Lazio, una speciale partita di calcio femminile dedicata alla memoria dell’allenatore Nazzareno Cerusico, a un anno dalla sua scomparsa.

L’iniziativa è promossa dall’associazione “Donne per la Sicurezza ODV”, presieduta da Barbara Cerusico, figlia dell’allenatore, con il coinvolgimento della Lega Nazionale Dilettanti.

L’idea di organizzare una partita di calcio proprio il 25 novembre nasce dalla storia personale e sportiva di Nazzareno Cerusico, che nel corso della sua carriera da allenatore ha creduto e investito nel calcio femminile, contribuendo alla valorizzazione del talento delle donne, assolute protagoniste anche sul terreno di gioco.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne richiama proprio la responsabilità collettiva nel contrasto a qualsiasi forma di disuguaglianza, discriminazione e prevaricazione fisica e psicologica. La partita testimonia, per gli organizzatori, quanto lo sport sia uno straordinario strumento educativo, capace di trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole, la solidarietà, la collaborazione e la parità.

L’evento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e prevenzione promosso dall’associazione “Donne per la Sicurezza ODV”, già impegnata nel progetto “Difendiamoci insieme”, dedicato alla consapevolezza, alla sicurezza personale e alla prevenzione della violenza. Un percorso che, dopo la conclusione del primo ciclo di incontri, proseguirà nelle scuole del territorio di Fiumicino, coinvolgendo le nuove generazioni nell’educazione al rispetto, nella capacità di riconoscere situazioni di rischio e nella costruzione di relazioni sane e consapevoli.

La partita vuole quindi essere un’occasione di partecipazione collettiva, capace di riunire sport, istituzioni, famiglie e cittadini intorno a un messaggio condiviso, in ricordo di Nazzareno Cerusico, quale simbolo di rispetto, libertà e speranza.

“Questa giornata nasce dal desiderio di ricordare mio padre attraverso ciò che ha amato per tutta la vita: il calcio. Ho voluto, però, che il suo ricordo assumesse anche un significato più grande, per una persona che ha fortemente creduto nel calcio femminile, quando per le donne era molto più difficile conquistare spazio e riconoscimento in questo sport”, dichiara la presidente dell’associazione Donne per la Sicurezza ODV, Barbara Cerusico, che aggiunge: “Dedicare a mio padre una partita femminile proprio il 25 novembre credo sia il modo più bello per unire la sua storia al nostro impegno quotidiano. Con l’evento sportivo vogliamo celebrare le donne che combattono per i propri sogni, che non rinunciano alla propria libertà e che meritano rispetto ogni giorno. La partita, quale simbolico abbraccio a mio padre, vorrà essere portatrice di un messaggio da dedicare a tutte le donne, perché il rispetto non deve mai essere una conquista, deve essere un diritto”, ha concluso Barbara Cerusico.