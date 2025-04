25 Aprile, le cerimonie in ricordo della Festa della Liberazione (VIDEO)

Deposte le corone di alloro presso i monumenti nelle diverse località del territorio

di Fernanda De Nitto

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo l’Amministrazione Comunale di Fiumicino ha voluto commemorare la festa di tutti gli italiani con la deposizione di corone di alloro presso i monumenti presenti nelle diverse località della Città.

Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, insieme con l’associazionismo locale, Il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, ha reso omaggio a tutti caduti del territorio, presso il Monumento sito a Palidoro, in Piazza Ss. Filippo e Giacomo, dove Don Paul ha impartito la benedizione.

A seguire il Vice Sindaco Giovanna Onorati è intervenuta presso il Monumento di Maccarese, situato in Viale Castel San Giorgio. In questo caso il parroco della vicina chiesa di San Giorgio, Don Massimiliano Clario, ha benedetto la corona di alloro.

Le commemorazioni si sono concluse a Fiumicino con l’omaggio ai caduti presso il Monumento situato in Piazza Giovan Battista Grassi. A presenziare alla cerimonia il Sindaco Mario Baccini, insieme con diversi membri della giunta e del consiglio comunale. Don Leonardo Ciarlo, parroco della chiesa Santa Maria Porto della Salute, ha impartito la benedizione della corona. Presenti in Piazza diversi consiglieri comunali, la consigliera regionale Michela Califano, i rappresentanti delle forze dell’ordine territoriali, la Polizia Locale, le Associazioni nazionali delle forze dell’ordine in congedo referenti per il territorio, la Pro Loco di Fiumicino e una delegazione dell’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione “Lidia De Angelis/Salvo D’Acquisto” di Fiumicino.

Per l’Amministrazione Comunale il 25 aprile si festeggia la liberazione, una giornata simbolo di democrazia e coraggio. La Città di Fiumicino rende in tal modo omaggio a chi ha lottato per un’Italia libera.

Il Sindaco Mario Baccini durante la cerimonia ha voluto ricordare che la pace e la libertà sono i valori fondanti della nostra comunità, rivolgendo un pensiero verso tutti coloro che hanno combattuto per una Repubblica coesa e di pace. Lo stesso Sindaco si è soffermato nel ricordo di Papa Francesco, definendolo un pontefice che ha segnato con la sua missione una fase storica importante per tutto il mondo, coniugandosi ai valori che oggi sono celebrati in tutta Italia.