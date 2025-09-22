Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 22 Settembre 2025

23 settembre: 82esimo anniversario della morte di Salvo D’Acquisto

Domani le celebrazioni a Palidoro, Passoscuro e Fiumicino in ricordo del sacrificio del Vicebrigadiere dei Carabinieri

 

In occasione dell’82° anniversario della scomparsa del Vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare, si terranno domani, martedì 23 settembre, le cerimonie di commemorazione e deposizione delle corone nei luoghi simbolo del territorio, per rendere omaggio a un eroe che attraverso il suo sacrificio, ha testimoniato i più alti valori di coraggio e amore per il prossimo.

 

Programma delle celebrazioni:

 

Ore 08:15 – Monumento in Piazza Ss. Filippo e Giacomo (Borgo di Palidoro) con la presenza del Presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini;

 

Ore 09:00 – Torre di Palidoro, Via della Torre di Palidoro 193, con la presenza del Sindaco, Mario Baccini;

 

Ore 13:00 – Piazza Salvo D’Acquisto (Passoscuro) con la presenza del Vicesindaco, Giovanna Onorati.

 

Ore 15:30 – presso il Parco “L’Offerta della Vita di Salvo D’Acquisto”, situato tra Viale Coccio di Morto e Piazzale Don Luigi Sturzo a Fiumicino, con la presenza dell’Assessore al Trasporto Pubblico, Angelo Caroccia.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
