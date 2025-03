18 marzo “Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’Epidemia di Coronavirus”

Verranno esposte a mezz’asta la bandiera nazionale ed europea sugli edifici pubblici

Il giorno 18 marzo, su disposizione dell’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verranno esposte a mezz’asta la bandiera nazionale e quella europea sugli edifici pubblici per la celebrazione della “Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’Epidemia di Coronavirus”, istituita con la legge n. 35 del 18 marzo 2021.

“Ricordiamo il 18 marzo come una data che non parla solo di dolore, ma anche di speranza e rinascita. Con la bandiera a mezz’asta – dichiara il Sindaco, Mario Baccini – rendiamo omaggio a tutte le vittime della pandemia e ribadiamo il nostro impegno a lavorare per una comunità che cresce insieme. E’ stato un periodo difficile per tutti, quello segnato dall’Epidemia di Coronavirus, ma ci ha anche insegnato l’importanza della solidarietà ed è per questo che il mio pensiero e il mio ringraziamento, vanno a tutti coloro che hanno lottato in prima linea per il bene della collettività“.

(Immagine da web)