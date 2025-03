Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma: Niccolò Sacchetti riconfermato Presidente

Sacchetti ha espresso profonda gratitudine per la rinnovata fiducia ringraziando tutta la struttura

di Dario Nottola

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma. Niccolò Sacchetti è stato riconfermato Presidente per acclamazione, a testimonianza della grande fiducia riposta nella sua figura dopo una guida davvero lusinghiera di risultati e traguardi raggiunti durante lo scorso quinquennio.

Nel suo discorso di insediamento, il Presidente Sacchetti ha espresso profonda gratitudine per la rinnovata fiducia ringraziando tutta la struttura: “È per me un onore essere riconfermato alla guida del Consorzio. Negli ultimi cinque anni abbiamo affrontato sfide significative ed impegnative – ha dichiarato il Presidente Sacchetti – al nostro arrivo, il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, era un Ente commissariato con un bilancio in grande sofferenza, debiti verso le imprese esecutrici dei lavori e sette ruoli consortili non emessi. Situazioni molto critiche e un catasto fermo al 2002 richiedevano interventi urgenti. Oggi possiamo affermare con orgoglio e soddisfazione – ha concluso Sacchetti – di aver risanato il bilancio, inviato i ruoli non emessi, aggiornato il catasto di Roma, restituito l’acquedotto di Ostia al Comune di Roma”.

Un elemento distintivo di questo nuovo Consiglio di Amministrazione è “la conferma” della concertazione e sinergia tra le tre principali organizzazioni agricole: Confagricoltura, Coldiretti e CIA. Sacchetti ha poi ringraziato tutti i componenti del precedente Cda. In modo particolare il Presidente Vincenzino Rota ed il Revisore dei Conti Dr. Marco Villani.

A presentare la candidatura di Sacchetti è stato il componente più esperto del Cda, Marina di Muzio, che ha “registrato immediatamente la convergenza ed il plauso di tutti i presenti”. Subito dopo si è proceduto alla nomina dei Vice Presidenti: Aurelio Ferrazza (Confagricoltura) e Stefano Tiozzo (Cia). A seguire sono stati eletti i componenti del Comitato Esecutivo: Claudio Destro (Amministratore Delegato di Maccarese Spa) e Alessandro Serafini (Presidente della Centrale Ortofrutticola di Tarquinia). Il nuovo Consiglio di Amministrazione del CBLN è così composto:

Niccolò Sacchetti – Presidente

Aurelio Ferrazza – Vice Presidente

Stefano Tiozzo – Vice Presidente

Claudio Destro – Componente Comitato Esecutivo

Alessandro Serafini – Componente Comitato Esecutivo

Orsola Balducci – Consigliera

Carlo Corsetti – Consigliere

Pietro Di Lazzaro – Consigliere

Marina Di Muzio – Consigliera

Rosaria Patrizia La Rosa – Consigliera

Mario Onori – Consigliere

Emanuele Salvalaio – Consigliere

Enrico Scorsolini – Consigliere

Dott. Marco Villani – Revisore dei Conti Unico

I NUMERI:

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma ha un comprensorio di 134 comuni, oltre 627.000 ettari di superficie complessiva ricadenti in 4 province, con oltre 254.000 ettari di perimetro sul quale sono organizzate opere e servizi di bonifica permanenti. 23 sono gli impianti idrovori, 2734 Km di reticolo idrografico, 1450 km di rete in pressione attraverso 20 impianti, 2 sbarramenti ed una diga. Dei 152 dipendenti, ben 89 sono operai e oggi i lavori vengono svolti, per quanto attiene alla pulizia di fossi e canali in amministrazione diretta con operai e mezzi propri nei 603 km di corsi d’acqua con 60 mezzi d’opera, 92 mezzi di servizio ed un consumo pari ad oltre 425.000 litri di gasolio.

(Foto Ufficio Stampa Consorzio)