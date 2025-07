Comune di Fiumicino interviene per garantire standard adeguati nel settore scolastico: via libera alle M.A.D.

Vice Sindaco Onorati “Amministrazione Comunale dimostra ancora una volta attenzione concreta verso la scuola e la comunità educante”

La Giunta Comunale di Fiumicino ha approvato una delibera per l’attivazione delle M.A.D. (Messe A Disposizione), uno strumento indispensabile per far fronte alle carenze di organico nel settore scolastico e assicurare standard di qualità adeguati per studenti e famiglie.

“L’Amministrazione Comunale dimostra ancora una volta attenzione concreta verso la scuola e la comunità educante, rispondendo alle criticità emerse in questi mesi e impegnandosi a offrire un servizio efficiente e continuativo. – sottolinea il vice Sindaco, Giovanna Onorati. – Gli uffici competenti si attiveranno immediatamente per definire i procedimenti amministrativi necessari al conferimento degli incarichi. Abbiamo inoltre avuto nei giorni scorsi, un confronto costruttivo con le parti sindacali, volto a individuare soluzioni condivise e idonee per tutelare i diritti dei lavoratori e rispondere al meglio alle esigenze delle scuole comunali del territorio.”