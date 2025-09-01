Carenza medici di base a Fiumicino, Di Genesio Pagliuca “emergenza sanitaria da risolvere subito”

“Riceviamo ogni giorno segnalazioni da cittadini sempre più preoccupati per la mancanza di servizi essenziali. Una delle più gravi riguarda l’assenza di medici di base disponibili a Fiumicino: ci sono famiglie che, rimaste senza dottore, sono costrette a recarsi fino a Maccarese per ricevere assistenza. Per anziani e nuclei familiari questa non è una soluzione né praticabile né accettabile.” Lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“La sanità locale non può essere relegata a un tema secondario. La carenza di medici e la difficoltà di accesso ai servizi di base mettono in crisi la vita quotidiana di centinaia di famiglie, al punto che alcuni cittadini stanno persino valutando di lasciare Fiumicino. Così il nostro Comune rischia di perdere cittadini e futuro, a causa di scelte politiche che stanno ignorando i veri bisogni della comunità.”

“Invece di inseguire progetti faraonici come porti crocieristici o nuove province – prosegue Di Genesio Pagliuca – l’amministrazione dovrebbe concentrarsi su ciò che serve davvero: garantire servizi di qualità, dalla sanità al trasporto pubblico. La crescita di una città non si misura con gli annunci, ma con la capacità di rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini.”

“Per quanto ci riguarda, continueremo a incalzare l’amministrazione comunale affinché solleciti la Regione e le istituzioni competenti a intervenire con urgenza. Chiediamo subito la convocazione di una Commissione urgente con i responsabili dell’ASL, perché non è più tollerabile che in una città come Fiumicino manchino servizi fondamentali come il medico di famiglia. È una questione di dignità e di diritti, non di propaganda.” Conclude il Capogruppo PD.