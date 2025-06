Campionati Italiani Allievi: straordinario argento per la “Stella” di Fiumicino, Artem Shablii, nei 100 metri

L’atleta di origine ucraina, in forza al club di Fiumicino e allenato con passione da Emiliano Nerli, ha conseguito una prestigiosa medaglia d’argento nei 100 metri.

di Dario Nottola

Brilla sempre di più la stella nascente di Fiumicino, Artem Shablii, in un fine settimana da incorniciare per l’Atletica Villa Guglielmi ai Campionati Italiani Allievi andati in scena il 28 e 29 giugno nello storico stadio “Raul Guidobaldi” di Rieti, teatro consueto dei sogni e delle sfide dei migliori talenti italiani under 18. In mezzo a oltre 1300 atleti e 300 società da tutta Italia, Artem ha conquistato, con forza, un nuovo grande risultato sotto il cielo reatino.

L’atleta di origine ucraina, in forza al club di Fiumicino e allenato con passione da Emiliano Nerli, ha conseguito una prestigiosa medaglia d’argento nei 100 metri, diventando ufficialmente il secondo sprinter U18 più veloce d’Italia. Con un eccellente 10”71 (con vento contrario – 1.1) in finale, dopo la batteria della mattina dove ha corso il 10.76 con estrema facilità, Shablii ha saputo imporsi tra i protagonisti assoluti della rassegna, tenendo testa alla concorrenza di altissimo livello nella gara vinta da Fermin Galvan in 10”60.

Un risultato che non arriva per caso, ma è frutto di un percorso fatto di lavoro quotidiano, sacrificio e dedizione, che trova oggi il giusto riconoscimento su un palcoscenico nazionale. La prestazione di Artem assume un valore ancora più importante per il club, che vede premiato il lavoro portato avanti con costanza sul territorio.

Prossimo appuntamento in pista per Artem sarà l’11 luglio a Foligno, dove esordirà nei 200 metri per l’ultima gara della stagione estiva. Poi per lui e il suo team si aprirà il percorso di preparazione verso le gare indoor del 2026, con l’obiettivo di continuare a crescere e sorprendere.

“È un risultato che ci riempie d’orgoglio – commenta la società Atletica Villa Guglielmi – Artem rappresenta non solo il nostro club, ma anche l’immagine positiva di un atletismo giovane che sa sognare in grande. Siamo certi che questa sia solo una tappa di un cammino importante”.