Califano (Pd) “Muro sul porto crocieristico: chiediamo chiarezza immediata”

“Sul muro che delimita la spiaggia nei pressi del vecchio faro dove dovrà sorgere il porto crocieristico privato, spuntato dal nulla, nella notte, chiediamo chiarezza. Non è stato affisso alcun cartello, non c’è alcuna certezza sull’inizio dei lavori, sull’iter dei progetti. Non sappiamo nemmeno se esistano delle autorizzazioni a tirare su una cosa del genere. Farlo poi alla chetichella, di notte, di certo non aiuta il dialogo e soprattutto lascia davvero molto perplessi. Quella del porto grandi navi privato è una questione delicata, non si agisce così. Voglio però, al tempo stesso, prendere le distanze contro le scritte ingiuriose apparse sul muro. Non è questo il modo per chiedere il rispetto dei propri diritti.” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano