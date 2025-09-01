Calcio, l’Ostiamare subito fuori dalla Coppa Italia

I toscani del Follonica Gavorrano passano il turno con l’ausilio dei calci di rigore.

di Umberto Serenelli

Contro pronostico l’Ostiamare viene subito eliminata dalla Coppa Italia di Serie D. Il Follonica Gavorrano prevale 6 a 4 all’Anco Marzio, dopo i calci di rigore, e accede al turno successivo. Amaro il finale di questo match per i padroni di casa che, tutto sommato, hanno dominato ma sono apparsi troppo imprecisi in prima linea.

A questo si è poi unita la bravura dell’estremo difensore Pacini, migliore in campo, che ha chiuso la sua giornata neutralizzando anche il rigore di Gueye. Anche se ancora in fase di rodaggio e soprattutto a caccia del giusto feeling tra i reparti, i gabbiani sono apparsi abbastanza convincenti soprattutto nella zona nevralgica, mentre deludono sotto il profilo del risultato. Non trascorre molto dal fischio d’avvio della partita che i lidensi prendono le redini del confronto e iniziano a martellare la difesa, dove è emerso come un gigante Pacini. Al quarto d’ora, Gueye lo chiama a una difficile deviazione in angolo.

Qualche minuto dopo, sempre Gueye ispira Piroli a pochi passi dalla porta ma l’uscita a valanga neutralizza il pericolo. Al 28’, Lazzeri protagonista di un’incursione conclusa con un cross spedito in angolo da Bernardini. Alla mezz’ora arriva la prima conclusione nello specchio della porta degli ospiti con Giordani. Al 35’, Pacini vola all’incrocio per mettere in angolo una punizione dal limite di Spinosa. Si va al riposo sullo 0 a 0.

La seconda frazione di gioco si apre con il vantaggio del Follonica, firmato di testa da Mutton, al quale replica l’undici del mister D’Antoni con un penalty trasformato da Vianni (nella foto) e concesso per atterramento di Badje. L’Ostiamare torna a spingere con una punizione di Greco messa in angolo dal numero 1 toscano. Al 20’, ci prova Badje e Pacini risponde con una prodezza. Con il trascorrere dei minuti cala d’intensità l’azione dei lidensi e, nonostante ciò, i biancoviola sono protagonisti di alcuni contropiedi con il veloce Vianni prima e Gueye poi, le cui conclusioni sono però imprecise. Il match finisce 1 a 1 e si passa alla lotteria dei calci di rigore che si rivelano fatali per i locali. Dal dischetto fanno centro per i biancoviola: Greco, Spinosa e Vianni, mentre Gueye si fa parare il penalty. Per il Follonica invece realizzano: Giordano, Bellini, Lo Sicco, Pescicani e Proietti.

OSTIAMARE-FOLLONICA GAVORRANO 4-6 (dopo i calci di rigore)

OSTIAMARE: Vertua, Orfano (42’ st Marrali), Piroli, Giordani, Vianni, Gueye, Badje (35’ st Rasi), Lazzeri (30’ st Vagnoni), Greco, Spinosa, Tesauro. A disp. Midio, Cinque, Menichelli, Felici, Maffei, Pontillo. All. D’Antoni.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Rovere (35’ st Arrighi), Bernardini (48’ st Bellini), Marino (18’ st Bianchi), Mutton, Pimpinelli (27’ st Proietti), Rdedi, Fremura (23’ st Maltoni), Pescicani, Lo Sicco, Giordani. A disp. Poggiolini, Ferretti, Maurizi, Mignani. All. Baiano.

ARBITRO: Ambrosino di Nola.

COLLABORATORI: Lemos di Nola e Freda di Avellino.

RETI: 5’ st Mutton, 9’ Vianni (rig.).

NOTE: ammoniti Rovere, Lazzeri, Pimpinelli, Fremura. Angoli 13 a 5 per l’Ostiamare.