Calcio, l’Ostiamare acquista il baby difensore Tesauro dalla Roma Primavera

Primi proficui test dei “gabbiani” utili agli schemi tattici del mister D’Antoni

di Umberto Serenelli

L’Ostiamare è tornata ad allenarsi sul terreno amico dopo essere rientrata dal ritiro di Cascia dove ha terminato la prima fase di preparazione con l’amichevole contro la Roma Primavera vinta grazie alle marcature di Spinosa e Badje. Il match che ha visto i lidensi apposti ai giallorossi è servito al mister David D’Antoni per verificare la condizione fisica del nuovo gruppo che è apparso ancora imballato a causa del duro lavoro.

“È stato un ottimo test – commenta il ds Adriano D’Astolfo – contro un collettivo di buon livello che ci rivelato che dobbiamo ancora lavorare sotto il profilo dell’intesa tra i reparti”. L’allenatore ha comunque tratto delle utili indicazioni e messo appunto lo schema tattico con cui affronterà i primi confronti ufficiali a partire dalla Coppa Italia. Tale impegno vedrà i gabbiani affrontare allo stadio Anco Marzio, domenica 31 agosto, la vincente tra Follonica Gavorrano-Camaiore, obbligate al turno preliminare della manifestazione tricolore. “Sono due ottimi collettivi – aggiunge D’Astolfo – che affronteremo con il chiaro obiettivo di passare il turno”.

Per quanto, invece, riguarda il campionato di serie D, il club del “patron” Daniele De Rossi è stato inserito a sorpresa nel girone F che presenta subito la sfida in trasferta contro l’Ancona, in programma il 7 settembre. Il debutto all’Anco Marzio, davanti i fedelissimi, è previsto il 14 e per l’occasione i lidensi affronteranno i marchigiani della Maceratese 1922. “È senz’altro una novità l’inserimento dell’Ostiamare nel raggruppamento F – precisa il direttore sportivo – che è certamente di buon livello, considerati i nomi delle grosse società. Lo ritengo abbastanza equilibrato e al tempo stesso ricco di insidie”.

Nei giorni scorsi, i tifosi hanno contestato la scelta federale di inserire l’Ostiamare in un raggruppamento diverso. Intanto, il sodalizio tirrenico è tornato sul mercato e annunciato l’arrivo di Erminio Emanuele Tesauro (nella foto). Il baby-difensore, classe 2007, è stato prelevato dalla Roma Primavera e è passato a indossare la casacca biancoviola dopo essere cresciuto nelle minori del Real Cesarea di Castelnuovo di Napoli. È giallorosso dal 2021 e l’ultima stagione ha militato nelle fila dell’Under 18. Vanta di essere un difensore molto duttile, quindi capace di ricoprire tutti i ruoli del pacchetto arretrato dei gabbiani. “È un giocatore che seguivamo da tempo – conclude D’Astolfo – e visto che ci mancava qualcosa in quella zona di campo abbiamo posato le nostre attenzioni su un giovane emergente e di valore come Tesauro”.