Blitz dei Carabinieri sulla “movida” tra Fregene e Maccarese: denunciate 7 persone

Identificati dai militari 370 soggetti e controllati 80 veicoli

di Umberto Serenelli

I Carabinieri della Compagnia di Ostia, con il supporto della Polizia locale di Fiumicino, hanno svolto ieri, tra Fregene e Maccarese, un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha portato alla denuncia di 7 persone, alla Procura della Repubblica.

Seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i “pattuglioni” del personale dell’Arma, hanno puntato le attenzioni sulle aree di maggior afflusso turistico delle cittadine marinare, per garantire sicurezza e reprimere i fenomeni di degrado connessi alla “movida” del primo maggio.

Le operazioni di controlli hanno dunque portato alla denuncia di una donna di 51 anni e un uomo di 45 anni, entrambi romani e con precedenti, per ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato. A questa si è poi unita una denuncia di oltraggio a pubblico ufficiale nei confronti di un 20enne oltre a quella di un 52enne polacco e di un giovane egiziano trovati in possesso di un coltello a serramanico del tipo proibito.

L’azione dei militari è stata efficace anche sul fronte della circolazione stradale con denunce a un romeno di 34 anni, sorpreso alla guida sotto sostanze stupefacenti, mentre un romano di 28 anni, alla guida del proprio veicolo, è stato fermato con tasso alcolemico oltre il limite consentito.

Le ispezioni dei Carabinieri sono state poi estese agli stabilimenti balneari di Fregene e Maccarese, con l’ausilio della Polizia municipale del Comune costiero, collegate agli eventi danzanti: un “furbetto” è stato multato. Altre pattuglie hanno invece scovato 6 persone in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo, hashish, cocaina e marijuana, per uso personale. Sono state sanzionate in via amministrativa e segnalate al Prefetto.

Al termine del servizio sul litorale del comune di Fiumicino, identificate 370 persone, controllato 80 veicoli e ritirate tre patenti di guida.