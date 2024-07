“Beach for All” il 7 agosto sul Lungomare della Salute l’inaugurazione della prima spiaggia libera ed inclusiva

Sarà fruibile a tutti, dotata di bagni e docce accessibili, con pedane e sedie speciali con 50 ombrelloni e 100 lettini

L’Amministrazione Comunale annuncia l’apertura della prima spiaggia libera ed inclusiva di Fiumicino, “Beach for All”, una realtà no profit che verrà inaugurata il 7 agosto alle ore 12.00 sul Lungomare della Salute di Fiumicino all’ altezza del civico 54.

Il progetto “Accessibility on the Seaside – AcOnSea”, per un Turismo Accessibile ed Inclusivo per le persone con disabilità, è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e dal Presidente della Regione Lazio. L’iniziativa sarà realizzata anche nei comuni di Ladispoli, Ardea, Santa Marinella e Pomezia.

Saranno presenti all’inaugurazione il Sindaco, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’Assessore alle Pari Opportunità Monica Picca, Consiglieri ed Assessori. Per la Regione Lazio parteciperanno al taglio del nastro il Direttore della Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Paolo Giuntarelli, una rappresentanza del Consiglio dei Ministri e l’Assessore al Turismo della Regione Lazio, Elena Palazzo.

La spiaggia, progettata per essere fruibile a tutti, è dotata di bagni e docce accessibili, pedane e sedie speciali, attrezzata con i 50 ombrelloni e 100 lettini, disponibili gratuitamente per il pubblico.

Per garantire la sicurezza ed il supporto ai visitatori disabili e non, saranno presenti :

– 2 Bagnini

– 4 Assistenti a persone con disabilità formate dalla Regione Lazio

– 3 Addetti alla pulizia della spiaggia

– Guardiania diurna e notturna

È inoltre previsto un servizio di trasporto pubblico dedicato ai disabili, con l’obiettivo di facilitare l’accesso delle famiglie alla spiaggia con fermate specifiche, strategicamente posizionate per garantire che i mezzi di trasporto siano facilmente raggiungibili, riducendo le difficoltà legate alla mobilità e contribuendo a una maggiore inclusività dell’area balneare.

“Un’iniziativa che risponde alle necessità espresse dai cittadini, specialmente dai genitori di bambini e ragazzi con disabilità, che da tempo chiedevano una spiaggia completamente accessibile nel nostro comune – afferma il Sindaco, Mario Baccini – Sebbene a Fiumicino vi siano già spiagge dotate di rampe di accesso specifiche, persistono barriere architettoniche che limitano la fruibilità degli arenili alle persone con difficoltà. Con questo nuovo progetto, ci impegniamo ad intraprendere un percorso che mira a rendere il nostro litorale pienamente accessibile ed inclusivo”.