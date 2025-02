Autisti Trotta bus senza stipendio, Baccini:”La situazione non è più tollerabile”

Convocata l’azienda Trotta per un incontro che si terrà domani

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha incontrato i dipendenti dell’Azienda Trotta Bus, che questa mattina si sono radunati in segno di protesta a causa dell’ennesimo ritardo nel pagamento degli stipendi. Un problema frequente che, come sottolineato dal Sindaco, sta mettendo in difficoltà numerose famiglie e che necessita di una soluzione definitiva.

“La situazione che stanno vivendo questi lavoratori non è più tollerabile. Lo stipendio è un loro diritto e non devono mai trovarsi nella condizione di subire ritardi nei pagamenti, un’ingiustizia sociale che incide sulla loro vita quotidiana e su quella delle loro famiglie” ha dichiarato il Sindaco Baccini, che dopo aver incontrato gli scioperanti durante il sit – in, ha accolto, presso gli uffici comunali, una delegazione degli stessi e una rappresentanza dei sindacati, per un confronto sulle possibili soluzioni.

“Ho contattato personalmente il Prefetto – sottolinea il Primo Cittadino – per trovare una procedura rapida e tempestiva che permetta al Comune di intervenire direttamente per garantire il pagamento degli stipendi evitando ulteriori ritardi. La dignità del lavoro deve essere rispettata, e l’amministrazione farà di tutto per evitare che situazioni simili accadano in futuro“.

Inoltre, il Primo Cittadino ha convocato l’azienda Trotta per un incontro che si terrà domani e al quale parteciperà anche l’assessore al TPL, Angelo Caroccia, per cercare di trovare un accordo a breve termine che tuteli i lavoratori e eviti ulteriori disagi.

“Abbiamo il dovere di sostenere i lavoratori e il settore dei trasporti, risorsa fondamentale per il benessere collettivo. Continueremo a monitorare la situazione con la massima attenzione, garantendo supporto concreto ai dipendenti” conclude Mario Baccini