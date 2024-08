Villa Guglielmi: intervento straordinario per ripristinare il decoro del parco

Costa: “L’obiettivo è sensibilizzare i frequentatori a mantenere un atteggiamento civile”

Operazione straordinaria di pulizia al Parco di Villa Guglielmi. Nonostante gli interventi quotidiani della ditta incaricata della gestione dell’igiene urbana, Villa Guglielmi continua a soffrire per la presenza di rifiuti abbandonati dai cittadini che non osservano le principali norme di rispetto ambientale. Questa situazione ha reso necessaria un’operazione straordinaria di pulizia, che è stata prontamente attivata dagli uffici dell’Area Ambiente.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi operatori, che hanno lavorato intensamente per rimuovere rifiuti e detriti accumulati nel parco. Questo intervento non solo mira a migliorare l’aspetto estetico di Villa Guglielmi, ma anche a promuovere un comportamento più responsabile e rispettoso da parte dei cittadini.

“Desidero ringraziare gli uffici per la loro pronta reazione nell’organizzare un intervento straordinario di pulizia – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – L’obiettivo è ripristinare il decoro in questo prezioso polmone e sensibilizzare i frequentatori a mantenere un atteggiamento civile”.

“È fondamentale – aggiunge – che ognuno di noi faccia la propria parte per mantenere puliti gli spazi pubblici. Villa Guglielmi è un patrimonio della comunità, e come tale deve essere curato e rispettato. Invitiamo la cittadinanza a collaborare attivamente per preservare la bellezza del parco e di tutte le aree della città”.

“Sono previsti ulteriori controlli e campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini all’importanza del rispetto delle aree verdi ed alla corretta gestione dei rifiuti. L’Amministrazione comunale ribadisce il suo impegno nel garantire un ambiente pulito e accogliente per tutti i residenti e i visitatori” conclude Stefano Costa