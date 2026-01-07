Caricamento...

Verranno potenziati i controlli della Polizia locale davanti agli istituti superiori di Fiumicino e Maccarese

Il progetto “Scuole sicure” prevede l’acquisto di rilevatori per le sostanze stupefacenti e test antidroga

 

di Umberto Serenelli

 

Per dare maggiore sicurezza ai plessi scolastici del comune di Fiumicino, l’amministrazione ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Prefettura di Roma finalizzato al potenziamento dei controlli. Per la circostanza è previsto l’acquisto di rilevatori di sostanze stupefacenti e di test antidroga alla guida.

 

L’accesso al progetto “Scuole sicure”, attraverso l’utilizzo di fondi che ammontano a 25mila euro, ha l’obiettivo di tutelare gli studenti per l’attuale anno scolastico. Il provvedimento s’inserisce negli obiettivi politici dell’amministrazione, destinati alla crescita della sicurezza urbana e, in particolare, la tutela degli istituti e dei luoghi di aggregazione giovanile presenti sul vasto territorio del Comune costiero.

 

Proprio per questo motivo il Comune ha presentato domanda di accesso al contributo e il Comitato provinciale per l’Ordine e la Prefettura di Roma che hanno espresso parere favorevole. L’impegno del governo di centro-destra è ora far scattare immediatamente un piano che coinvolga il comando della polizia locale che dovrà predisporre adeguati controlli davanti all’istituto superiore “Paolo Baffi” di via Lorenzo Bezzi a Fiumicino e al liceo “Leonardo da Vinci” a Maccarese.

 

“Intendiamo rafforzare la collaborazione istituzionale con la Prefettura e le Forze dell’Ordine con l’adesione al progetto Scuole sicure – precisa il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – Questa è una grossa opportunità per mettere in campo gli strumenti con cui prevenire fenomeni di illegalità e tutelare al tempo stesso il diritto allo studio in un contesto sereno e protetto. Per tale motivo desidero ringraziare la Prefettura di Roma per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e per la disponibilità nell’assegnazione dei fondi che ci permetteranno di investire in modo efficace sulla tutela dei nostri giovani, confermando l’impegno dell’amministrazione nel garantire una città più vivibile e sicura” Conclude il Primo Cittadino

 

 

 

