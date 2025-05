Un mese ricco di appuntamenti nelle aree archeologiche di Ostia Antica e Fiumicino

Si inizia domani, domenica 4 maggio, con l’iniziativa “Domenicaalmuseo”

di Dario Nottola

Anche per tutto maggio un ricco carnet di appuntamenti nelle aree archeologiche di Ostia Antica e Fiumicino. Si comincia domani domenica 4 maggio con l’iniziativa “Domenicalmuseo” che vede l’ingresso gratuito, ed apertura secondo i consueti orari, all’Area archeologica di Ostia antica, al Castello di Giulio II, al Museo delle Navi di Fiumicino, all’Area archeologica di Porto, alla Necropoli di Porto a Isola Sacra.

Il 10 maggio per il ciclo degli Itinerari ecumenici, proposti dal Parco archeologico in occasione del Giubileo, alle 11, in programma un’apertura straordinaria con visita guidata della Basilica di Sant’Ippolito ad Isola Sacra. Il 15, alle 10.30, una visita guidata della durata di 2 ore al Museo delle Navi con focus sui restauri appena conclusi dei relitti. Non è richiesta prenotazione. Ed ancora in agenda, l’11 ed il 18, alle 10.30, ad Ostia Antica la visita al Percorso dedicato alla scoperta dello straordinario bagno rituale ebraico (mikveh). Il 14 e 15 per “Ludi in fabula”, la seconda edizione del Festival teatrale delle scuole del territorio, agli scavi di Ostia antica, dalle 9.30 alle 15.30 le scuole primarie metteranno in scena commedie di Terenzio e Plauto.

Gli spettacoli sono aperti al pubblico, compresi nel biglietto d’ingresso agli Scavi. Il 20, alle 15, per gli Itinerari ecumenici, una visita guidata al borgo di Ostia antica e alla chiesa di Sant’Aurea a cura di Roberta Ruotolo. Infine, il 24, alle 11, con “Enea il Troiano, Enea lo straniero”, in scena una visita guidata teatralizzata alla Necropoli di Porto, all’Isola Sacra, a cura di Metis Teatro APS. Un evento gratuito compreso nel biglietto d’ingresso all’area con prenotazione obbligatoria a info@metisteatro.it