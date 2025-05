Un dono alle mamme contro la violenza sulle donne

Oggi in Via Torre Clementina, presso l’area antistante la Chiesa Santa Maria Porto della Salute

di Fernanda De Nitto

Per tutta la giornata l’Associazione “Donne per la sicurezza” insieme con Ugl Trasporto Aereo, Coordinamento Pari Opportunità, sarà a Fiumicino, in Via Torre Clementina, presso l’area antistante la Chiesa Santa Maria Porto della Salute, per celebrare la festa della mamma e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante tema della violenza contro le donne.

L’Associazione è presente presso il centro storico di Fiumicino distribuendo materiale informativo delle organizzazioni e un simbolico dono, costituito da un omaggio floreale, quale messaggio di apprezzamento e rispetto, da destinare a tutte le mamme, al fine di celebrare la figura materna in un’ottica di attenzione assoluta e di amore.

A visitare lo stand informativo l’Assessore alle Politiche Sociali Monica Picca, che ha salutato e ringraziato il Presidente dell’Associazione Donne per la sicurezza Barbara Cerusico, presente insieme con il Vice Segretario Nazionale Ugl Trasporto Aereo Giovanni Garelli e la coordinatrice delle pari opportunità Sannini Alessia, ed i volontari delle associazioni.

“Abbiamo voluto celebrare la mamma quale colonna portante della famiglia, la quale merita la massima considerazione e reverenza per il suo fondamentale ruolo di donna impegnata e poliedrica nella gestione del nucleo familiare – ha dichiarato Barbara Cerusico, Presidente dell’Associazione ‘Donne per la sicurezza – Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, in particolare i Servizi Sociali e l’Assessore Monica Picca, per la costante attenzione e la partecipazione alle iniziative proposte dall’Associazione sul tema della violenza di genere e del rispetto. Lo stand, organizzato insieme con Ugl Trasporto Aereo, nasce dalla volontà di avvicinare e condividere con cittadini e turisti un momento di sensibilizzazione e di socialità dedicato alla donna, nel giorno del suo più importante più festeggiamento“.

“Per noi è un’iniziativa molto importante perchè ogni momento che celebra la mamma è fondamentale ed essenziale per tutto il contesto familiare – ha affermato Giovanni Garelli, Vice Segretario Nazionale Ugl Trasporto Aereo – La condivisione di intenti con l’Associazione promotrice di iniziative contro la violenza sulle donne di Fiumicino rafforza i nostri comuni obiettivi, auspicando una partecipazione attenta e sensibile a questa giornata, dove sono altresì fornite informazioni rispetto alle motivazioni e agli obiettivi filantropici di Ugl Trasporto Aereo, in particolare sulla tematica della pari opportunità”.

“All’interno di Ugl Trasporto Aereo abbiamo creato un gruppo dedicato specificatamente alle pari opportunità con il quale ci occupiamo di sostegno, coraggio, unione, diversità e inclusione – ha affermato Sannini Annalisa, coordinatrice pari opportunità Ugl Trasporto Aereo – Abbiamo cercato di unire tutte le realtà del sedime aeroportuale tra cui le società di catering, Adr, Aviation Service, Aitech, cercando di sensibilizzare tutto l’Aeroporto su queste tematiche, che riguardano anche la violenza sulle donne, che oggi purtroppo nella maggior parte dei casi accadono nel contesto familiare. Per queste ragioni abbiamo voluto condividere tale iniziativa con Donne per la sicurezza e Comune di Fiumicino che ha voluto patrocinare questo importante evento, affinché sia sempre data la giusta importanza alle mamme”.

“L’iniziativa costituisce un importante forma di sensibilizzazione nel giorno della festa della mamma, dove diverse realtà si uniscono in modo sinergico per mettere in evidenza non solo il ruolo della madre, prioritaria rispetto alla crescita dei figli e della famiglia in se, ma anche una sensibilizzazione nei confronti della donna, che ancora oggi continua a subire violenza – ha affermato l’Assessore alle Politiche Sociali Monica Picca – Sono questi due aspetti della donna, tra supporto e tutela, che come Assessorato sosteniamo attraverso le varie progettualità promosse a favore delle donne che hanno subito violenza ma anche a quello che è la famiglia, in quanto nei servizi sociali si parla proprio di contesto familiare dove la donna svolge un ruolo cardine, senza svilire alcun ruolo. Petrarca ci ricorda, infatti, che l’uomo e la donna nelle proprie accezioni possono raggiungere quei livelli che sono elevati all’ennesima potenza”.