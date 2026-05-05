“Tutti a tavola, tutti insieme” Fiumicino aderisce alla Settimana della Celiachia

Il 14 maggio menù senza glutine per 3.600 alunni. Tasciotti: “Scuole unite per inclusione e corretta informazione”

Anche per l’edizione 2026 della settimana della celiachia, dal 9 al 17 maggio, il Comune di Fiumicino aderisce all’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme” le giornate del menù senza glutine, promosse a livello nazionale e regionale dall’Associazione Italiana Celiachia per sensibilizzare la comunità scolastica sulla celiachia e sulla dieta senza glutine.

Giovedì 14 maggio la ditta incaricata distribuirà un menu, naturalmente senza glutine, nelle mense scolastiche dell’intero Comune a 3.600 bambini e bambine nelle scuole dell’infanzia e primarie.

“Un momento di condivisione e confronto che permette di scoprire che mangiare senza glutine è possibile, anche con gusto, contribuendo a favorire la piena integrazione degli alunni celiaci nel contesto scolastico. – dichiara il Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Fiumicino, Roberto Tasciotti – L’iniziativa ha lo scopo di diffondere una corretta informazione sulla patologia, promuovere la dieta senza glutine e contrastare falsi miti e fake news. È importante infatti che tutti conoscano di più sulla celiachia e siano in grado di accogliere, non solo a scuola, ma anche ad una festa di compleanno, una merenda, un pranzo, una cena, i bimbi e i grandi celiaci.”