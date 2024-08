Trasporto Pubblico per facilitare l’accesso alla “Spiaggia per Tutti”

Il Comune di Fiumicino ricorda agli utenti interessati la possibilità di usufruire di un nuovo servizio di trasporto pubblico dedicato ai disabili, concepito per agevolare l’accesso delle famiglie alla “Spiaggia per tutti”, sul Lungomare della Salute, all’altezza del civico 54.

Il servizio prevede una linea circolare con capolinea presso il Terminal Bus TPL di Foce Micina. Le corse saranno disponibili con una frequenza di 15 minuti, garantendo così un facile collegamento tra le varie aree del comune e la spiaggia accessibile.

Le uniche fermate intermedie previste lungo il percorso saranno effettuate a Largo Borsellino e sul Lungomare della Salute, garantendo un accesso rapido e diretto ai punti di maggiore interesse.

DETTAGLI DEL PERCORSO

Capolinea: Terminal Bus TPL di Foce Micina

Percorso: Foce Micina – Darsena – Lungomare – Piazzale Borsellino – Via del Faro – Via di Villa Guglielmi – Via Portuense – Ritorno a Foce Micina.

Prima Corsa: Ore 6.45

Ultima Corsa: Ore 20.15