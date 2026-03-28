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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 28 Marzo 2026

Tra arte e scoperta: studenti protagonisti alla Necropoli di Porto

Il progetto dell’I.C. Porto Romano di Fiumicino per unire scuola, territorio e creatività tra lezioni in classe e visite guidate

 

L’I.C. Porto Romano di Fiumicino ha promosso il progetto “L’arte raccontata ai ragazzi”, ideato dalle docenti, Roberta Ambrosini e Federica Colbertaldo. Il progetto coinvolge gli studenti della 1° E della scuola secondaria di primo grado e i bambini della 3° D della scuola primaria. L’iniziativa mira ad approfondire la conoscenza di opere d’arte, di artisti e di movimenti artistici e mettere in condizione gli studenti più “grandi”, di semplificare e rielaborare contenuti appresi per trasmetterli in modo creativo e accessibile ai bambini più piccoli.

 

 

Nelle attività proposte dal progetto vengono sviluppate le competenze trasversali: parlare in pubblico, saper lavorare in gruppo, favorire empatia e leadership. I ragazzi, durante le attività, sperimentano un approccio giocoso e coinvolgente nello studio dell’arte.

 

Tale esperimento si è concretizzato in settimana con l’incontro presso la Necropoli di Porto, un’eccellenza storica e archeologica del nostro territorio. I ragazzi si sono incontrati, al mattino, in classe quando hanno raccontato la Necropoli ai più piccoli, poi insieme hanno disegnato le tombe e predisposto il materiale per realizzare un pannello decorativo che verrà appeso in classe. Il pomeriggio hanno preso parte alla visita guidata, direttamente alla Necropoli di via Spiloncia. Questo luogo magico ha risuonato delle vocine allegre dei bambini che, curiosi, entravano e uscivano dalle tombe.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Ambrosini Colbertaldo Necropoli di Porto Porto Romano
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