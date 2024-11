Torrimpietra: celebrato l’insediamento del nuovo parroco Don Ivan Leto

Alla cerimonia presenti il Sindaco Mario Baccini e il Presidente del Consiglio Roberto Severini

Presso la Parrocchia di Sant’Antonio Abate, si è svolta la solenne Celebrazione Eucaristica per l’insediamento del nuovo parroco di Torrimpietra, Don Ivan Leto. La messa, presieduta Monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo delle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, venuti per dare il benvenuto al nuovo parroco che prende il posto di Don Osvaldo. Alla cerimonia presenti il Sindaco Mario Baccini e il Presidente del Consiglio Roberto Severini.

“È un onore e un piacere essere qui oggi per dare il benvenuto a Don Ivan. Il suo ruolo è fondamentale per mantenere vivi i valori della comunità e siamo certi che saprà guidare la parrocchia con grande umanità e spirito di servizio – ha dichiarato il Primo Cittadino – La figura del parroco è fondamentale non solo per la guida spirituale, ma anche per il sostegno morale e umano che offre a ciascuno di noi”.