TiberCoro e area solidarietà Alitalia Ets in concerto, in ricordo di Anna Cau

Domenica 15 giugno, alle ore 12.00, presso la Chiesa del Santissimo Crocifisso

di Fernanda De Nitto

Area Solidarietà Alitalia ETS e TiberCoro vi aspettano domenica 15 giugno, alle ore 12.00, presso la Chiesa del Santissimo Crocifisso in occasione della festività della Santissima Trinità.

Il TiberCoro, diretto dal Maestro Paolo Scurpa, animerà la Messa, che per l’occasione sarà dedicata alla cara amica Anna Cau, nel giorno del suo compleanno.

Anna Cau, scomparsa lo scorso novembre, era la Presidente dell’Associazione Abbraccio A.p.s., una donna che ha sempre combattuto, con la sua partecipazione attiva e la sua dedizione nel mondo del volontariato, in particolare per aiutare gli ultimi, gli anziani e i malati che quotidianamente combattono le proprie malattie, ma che in autonomia hanno difficoltà nel raggiungere le strutture sanitarie e ospedaliere.

Nell’occasione il TiberCoro, insieme con l’Area Solidarietà Alitalia ETS, hanno voluto ricordare la coraggiosa donna attraverso i loro speciali canti, di un coro che è nato per volontà di un gruppo di persone accumunate dalla passione per la musica e, precedentemente, punto di riferimento della cultura musicale all’interno dell’ex azienda Alitalia e per tutto il territorio di Fiumicino. Il coro si è sempre contraddistinto per il proprio sostegno alle iniziative sociali, di solidarietà e umanitarie portate avanti dall’Area Solidarietà Alitalia.

“Da 25 anni il valore fondante della nostra associazione è la solidarietà verso i più deboli e i più fragili così come lo era per Anna che, fino all’ultimo, si è spesa per le persone in difficoltà. Un’occasione, quindi, non solo per onorarne la memoria ma per testimoniare quanto sia importante, sempre, l’altruismo e la fratellanza” dichiara la presidente dell’Associazione Area Solidarietà Alitalia, Barbara Bassetti