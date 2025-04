Sport e inclusività, connubio perfetto

Oggi la presentazione del progetto presso la palestra comunale della Scuola Media “Emilio Segrè”

di Fernanda De Nitto

Si è tenuta oggi, presso la palestra comunale della Scuola Media “Emilio Segrè” di Fiumicino la presentazione del progetto di inclusività sportiva organizzato dalle Associazioni “Insieme con i disabili” e “Clan Bravi Ragazzi”.

L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale, nasce dal desiderio di promuovere attività sportive di inclusione nelle quali tutti sono parte integrante di un grande progetto destinato alla valorizzazione dello sport quale elemento essenziale di aggregazione e socialità.

Grazie alla fattiva collaborazione, tra le associazioni di volontariato, tantissimi ragazzi e ragazze del territorio hanno l’opportunità di potersi allenare due volte a settimana, praticando attività sportiva, in particolare, avvicinandosi con curiosità e intraprendenza al pugilato e alla pallacanestro.

“Quando Elisabetta Fratini e Mauro Stasio mi hanno proposto di collaborare alla realizzazione di questo progetto ho da subito aderito con entusiasmo e partecipazione. Vedere tanti giovani, ognuno straordinario per le sue capacità ed attenzioni, divertirsi e collaborare tutti insieme durante gli allenamenti costituisce una delle più grandi vittorie della mia vita – afferma Daniele Moruzzi, responsabile dell’Associazione Clan Bravi Ragazzi, che in forma del tutto volontaria, si occupa degli allenamenti dei ragazzi – Mi piacerebbe in futuro poter strutturare un’attività di inclusività sociale che consenta ad un numero sempre maggiore di giovani del territorio di Fiumicino di potersi avvicinare allo sport, il quale abbatte ogni barriera e rende tutti ugualmente campioni nella vita”.

Grande entusiasmo da parte dei giovani sportivi e boxer che trovano in Daniele Moruzzi un allenatore simpaticamente severo, il quale sa trarre il meglio da ogni ragazza e ragazzo, speciale ed unico per potenzialità e affetto.

Presente all’evento il Vice Sindaco Giovanna Onorati, insieme con i consiglieri comunali Federica Cerulli e Mauro Stasio, il Presidente dell’Associazione Insieme con i disabili Elisabetta Fratini, Daniele Moruzzi del Clan Bravi Ragazzi e Salvatore Miele dell’ASD Boys90.

“Per noi questa è una giornata bellissima, come tutte le giornate in cui i ragazzi dell’Associazione partecipano, insieme agli altri, alle molteplici attività organizzate e promosse sul territorio. Il nostro più grande problema, infatti, è quello di veder spesso i ragazzi esclusi dalla società mentre è fondamentale l’integrazione totale che si raggiunge, ad esempio, attraverso lo sport, l’aggregazione e la socialità” ha affermato Elisabetta Fratini, Presidente dell’Associazione Insieme con i disabili.

“Eventi come questi si fondano sulla collaborazione tra associazioni, scuole e amministrazione che mette a disposizione degli spazi, come le palestre, fruibili da tutti – ha dichiarato il Vice Sindaco Giovanna Onorati – Alla base di tutto ciò c’è proprio il senso di stare insieme, praticare lo sport, che fa bene allo spirito e all’anima, giocando e ritrovandosi tra socialità e aggregazione. Il piacere di conoscersi, di darsi letteralmente la mano per riuscire a dialogare, risolvendo in parte quelli che sono i problemi quotidiani attraverso la vicinanza, che in particolare lo sport permette di vivere serenamente ed allegramente”.