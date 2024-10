Solidarietà, domenica 27 ottobre “Una Moto per Tutti”

I volontari della “Rm Bikes for children” in moto a sostegno dell’Associazione “Insieme con i disabili”

di Fernanda De Nitto

Si terrà domani, domenica 27 ottobre, l’iniziativa “Una Moto per Tutti” organizzata dalla “Rm Bikes for children”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino.

Il gruppo di volontari motociclisti si metteranno in moto a sostegno dell’Associazione “Insieme con i disabili” di Fiumicino, al fine di sostenere i loro progetti di inclusività ed assistenza. L’evento di solidarietà prevede il raduno dei bikers alle ore 10.00 in Largo Paolo Borsellino per poi consentire un giro in moto inclusivo e solidale ed una piccola colazione per tutti, al fine di raccogliere fondi per sensibilizzare il pubblico alla causa.

“RM Bikers For Children” è un gruppo di volontari motociclisti e zavorrine, fondato da Claudio Cerrone, che si impegna a portare sorrisi e aiuti concreti a tutti coloro che affrontano gravi malattie, situazioni speciali o sono orfani. Il gruppo si mobilita non solo per offrire momenti di svago, come giri in moto, ma anche per sostenere economicamente o con beni materiali le piccole associazioni, famiglie in difficoltà e comunità che hanno bisogno di supporto. L’Associazione si adopera anche nella promozione ed organizzazione di attività didattiche per la sicurezza e l’educazione stradale, tenute in collaborazione con le forze dell’ordine territoriali.

DISCIPLINA TRAFFICO PROVVISORIA Per poter permettere lo svolgimento dell’evento “Una moto per tutti”, verrà applicata la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Chiusura al transito veicolare di Largo Borsellino, Via Rodano, Via Giorgio Giorgis, Viale Traiano fino a Piazzale Molinari, quindi Lungomare della Salute, Via Licio Visintini, Largo Giovanni Falcone, Viale Danubio, Via Giuseppe Moschini, Via del Faro, Via Coni Zugna fino a Via Coni Zugna, n.56F, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei partecipanti, dalle 10.00 alle 13.00 circa, e comunque fino al termine della manifestazione.