Sistema antincendio per la protezione della Pineta Monumentale di Fregene

Il progetto prevede la costruzione di una riserva idrica dotata di serbatoi e di un anello di distribuzione di idranti

Il Comune di Fiumicino informa i cittadini sullo stato del progetto per la realizzazione del sistema antincendio destinato a proteggere la Pineta Monumentale di Fregene, necessario per la tutela di uno dei patrimoni ambientali più importanti del territorio.

Il progetto prevede la costruzione di una riserva idrica dotata di serbatoi e di un anello di distribuzione di idranti che interesserà in particolare l’area del Parco Federico Fellini (settore A) e le zone limitrofe. I lavori, una volta avviati, avranno una durata stimata di circa sei mesi.

Nonostante la consapevolezza dell’urgenza di dotare la Pineta di un sistema di difesa antincendio moderno ed efficace, l’Amministrazione sottolinea l’importanza di completare tutte le attività propedeutiche imprescindibili per garantire la massima sicurezza del sito.

A fine ottobre 2024, infatti, sono emerse criticità legate alla stabilità delle alberature che rendono indispensabile un intervento di messa in sicurezza preliminare. Dopo accurate ispezioni, concluse ad aprile 2025, è stato confermato che molte piante presentano un elevato rischio di cedimento. I lavori di messa in sicurezza, avviati a maggio, sono ora in fase di completamento.

“Solo al termine di queste operazioni sarà possibile fissare la data di avvio del cantiere per il nuovo sistema antincendio, procedendo all’indizione della gara di appalto secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici – conferma il Primo Cittadino, Mario Baccini – Si tratta di passaggi obbligati e agire senza prima mettere in sicurezza la Pineta avrebbe significato esporre cittadini, operatori e l’ambiente stesso a rischi inaccettabili”.

La nuova riserva idrica, una volta operativa, non solo difenderà la Pineta Monumentale dagli incendi, ma potrà anche diventare un punto di rifornimento prezioso per i mezzi di soccorso impegnati su tutto il territorio in caso di emergenze.

L’Amministrazione comunale ribadisce il massimo impegno nel portare avanti l’opera con urgenza e trasparenza, consapevole che la difesa del nostro patrimonio naturale passa prima di tutto dal rispetto delle regole di sicurezza e dalla corretta programmazione degli interventi.