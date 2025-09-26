Sindaco Baccini alla Camera dei Deputati per un convegno sull’intermodalità

Fiumicino snodo chiave per la mobilità sostenibile nazionale ed europea

di Dario Nottola

Il sindaco Mario Baccini ha partecipato ad un convegno presso la Camera dei Deputati quale confronto strategico sui temi dell’intermodalità, della logistica e della mobilità sostenibile. L’incontro ha visto la presenza dei principali attori istituzionali e operativi del settore trasporti, oltre ai rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Fiumicino ha avuto un ruolo centrale nel dibattito, grazie alla sua rilevanza strategica sia a livello nazionale che europeo. Il nostro territorio ospita l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci, il principale hub del Paese, punto nevralgico per l’intermodalità, sia per il trasporto merci che per quello passeggeri – ha detto Baccini – A questo si affianca l’importante progetto di navigabilità del Tevere, che punta a rafforzare il collegamento fluviale tra Roma e Fiumicino, con significative ricadute in termini ambientali, turistici e di mobilità sostenibile. Molti i progetti in corso per il potenziamento della rete infrastrutturale e della viabilità, finalizzati a migliorare l’efficienza dei collegamenti e a sostenere la crescita di una città sempre più moderna, accessibile”.

In questo contesto, l’Amministrazione comunale di Fiumicino intende rafforzare il proprio ruolo come facilitatore del dialogo tra istituzioni, operatori del settore e stakeholder territoriali, per favorire modelli di sviluppo ispirati alle buone pratiche europee di intermodalità sostenibile.

“L’obiettivo è quello di costruire una visione condivisa che veda la nostra Città evolversi come piattaforma intermodale del Mediterraneo, capace di integrare trasporto aereo, ferroviario, stradale, marittimo e fluviale in un sistema intelligente ed efficiente – aggiunge il primo cittadino – Un impegno costante è rivolto al potenziamento del trasporto pubblico locale, con particolare attenzione alle esigenze dei residenti e dei lavoratori dell’indotto aeroportuale, per garantire una mobilità al passo con le trasformazioni del territorio e che accresca la qualità della vita dei cittadini”.