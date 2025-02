Sfilate e Feste di Carnevale a Parco Leonardo e Fregene

Protagoniste anche 4 parrocchie con feste per i bambini e ragazzi. Appuntamenti anche a Passoscuro e Torrimpietra

di Dario Nottola

Per il terzo fine settimana consecutivo sarà, nuovamente, un pieno di appuntamenti dedicati al Carnevale sul litorale romano. Venerdì 28 febbraio, dalle 16 alle 19, al Salsedine di Isola Sacra, il “Carnival Party” per ragazzi dagli 11 ai 13 anni, con Dj Simone Desi ed ingresso su prenotazione.

Sabato 1° marzo, dalle 14 alle 19, si festeggerà il primo “Carnevale a Parco Leonardo“, organizzato dalla “Misericordia di Fiumicino”, in collaborazione con le associazioni del quartiere e le realtà locali, e con il Patrocinio comunale. Il tema della sfilata è “L’Arca di Noè, simbolo di speranza ed unità”. Partenza dal quartiere de Le Pleiadi ed arrivo in piazza M.Buonarroti, area pedonale. Ci saranno majorettes, trampolieri, esibizioni di danza con le scuole del territorio, musica, balli di gruppo, giochi per bambini e le premiazioni della maschera più bella.

Sfilata in maschera anche a Passoscuro, organizzata dalla Pro Loco, durante la quale sono previsti animazione, musica e truccabimbi: alle 15 è fissata la partenza da Piazza Villacidro.

Alla stessa ora, in via Francesco Marcolini, si terrà la “Festa di Carnevale” organizzata dalla Pro Loco di Torre in Pietra, con balli, laboratori e animazione per i bambini.

Nella stessa giornata protagoniste, nel primo pomeriggio, anche le parrocchie con Feste di Carnevale per bambini e famiglie presso il campo dell’Oratorio della Parrocchia Santa Maria Stella Maris, animata dal Gruppo Scout Agesci Fiumicino Isola Sacra, e presso la Parrocchia Santa Paola Frassinetti, ad Isola Sacra, e presso l’Oratorio della parrocchia San Luigi Gonzaga a Focene.

Domenica 2 in programma la 39ma edizione del “Carnevale di Fregene” con la parata di carri, gruppi mascherati, sbandieratori e trampolieri che inizierà alle ore 14 da viale della Pineta all’incrocio con via Sestri Levante. Al termine le premiazioni delle maschere migliori. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, è organizzato dalla Pro Loco di Fregene Maccarese in collaborazione con il gruppo “Carnevale maccaresano“.

Sempre domenica, alle 15, la Festa di carnevale ideata dai ragazzi del dopo cresima della parrocchia Divina Provvidenza ad Isola Sacra.

Ed ancora domenica a Ladispoli la sfilata dei bambini in maschera e dei carri allegorici, con auto d’epoca, musica e tanta animazione: un appuntamento imperdibile per grandi e piccini”.Il Carnevale, organizzato da Regia Eventi di Roberto Scavo in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Pro Loco Ladispoli e l’associazione Volanti Storici, prenderà il via alle 15 dal piazzale della stazione. Si snoderà su viale Italia per arrivare in piazza Marescotti dove la performance del Dj Set Daniele Passa accompagnerà i partecipanti a ritmo di musica.

Il Parco Da Vinci, a Fiumicino, organizza per carnevale, sabato 1° marzo (nello spazio davanti a Kasanova) e domenica 2 marzo (piazza Scavolini), il “Cosplay party”. Un’occasione unica per gli appassionati di incontrare, lungo i viali del Parco più grande d’Italia, i loro beniamini altrimenti irraggiungibili… che siano un supereroe, un anime (cartoni animati), un manga (fumetti) o un protagonista dei videogiochi. Dalle 15 alle 19, i visitatori incontreranno Spider-Man, Elsa di Frozen, Harry Potter, e tanti personaggi di film, fumetti e fiabe, in un’atmosfera coinvolgente e festosa. Un party interamente gratuito che inizierà con una parata lungo i marciapiedi del Parco, alla quale seguirà uno show fatto da 20 cosplayer che interagiranno con il pubblico anche per scattare foto-ricordo di gruppo o singole.

Domenica 9 marzo il sipario sugli eventi calerà con la 35esima edizione del “Carnevale A Mare” di Fiumicino, organizzata dalla Pro Loco. Dalle 10 alle 18 ci sarà l’isola pedonale nel centro storico (Borgo Valadier), con musica e mercatino; dalle 15.30 alle 17.30 in programma l’intrattenimento per bambini con giochi musicali e di magia, palloncini modellabili, bolle di sapone e baby dance. Alle 15.30 partirà la sfilata dei gruppi mascherati e di allegorie aperta da “Saltafiume“, la maschera simbolo del “Carnevale A Mare”. Il corteo mascherato percorrerà via Torre Clementina dal treno storico fino all’incrocio con via del Canale e ritorno, con premiazioni e festeggiamenti nel tratto centrale del Borgo Valadier.