Settimana della Legalità, a Fregene e Passoscuro incontri per sensibilizzare gli studenti

Le iniziative saranno aperte domani mattina con la Polizia Postale

di Dario Nottola

Scuola, forze dell’ordine ed Istituzioni: è la sinergia che, da domani, scende in campo sul territorio per la prevenzione nella settimana della Legalità. Protagonista l’Istituto Comprensivo Fregene-Passoscuro che promuove una serie di appuntamenti per sensibilizzare gli studenti su temi e problematiche di stretta attualità.

Le iniziative saranno aperte domani mattina con la Polizia Postale che interverrà per sensibilizzare i ragazzi sui pericoli dell’uso dei dispositivi tecnologici, nell’ambito del Progetto Scuole Sicure, dalle 9, presso l’Aula Magna di Passoscuro, e dalle 10.45 all’ Auditorium di Fregene. Mercoledì i carabinieri della Stazione di Fregene proporranno un’attività sul tema “Legalità e Bullismo“, dalle 9.30, all’Auditorium di Fregene. Infine, Venerdì 23, l’attrice Daniela Morozzi, nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla popolare serie televisiva Mediaset “Distretto di polizia”, proporrà la lettura di brani per sensibilizzare gli alunni sul tema “Legalità come Rispetto e Dignità”. Gli incontri sono in programma alle 10.30 all’ Auditorium di Fregene ed alle 12 presso l’Aula Magna di Passoscuro.