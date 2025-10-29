“Scienza e Cultura del Mare”: nasce a Fiumicino il Patto Educativo di Comunità

Comune, I.I.S. Cristoforo Colombo e Circolo Velico insieme per un progetto che unisce formazione, territorio e tutela del patrimonio marittimo

Il Comune di Fiumicino, l’Istituto d’Istruzione Superiore Cristoforo Colombo e l’A.S.D. Circolo Velico Fiumicino, uniscono le forze per un progetto che coniuga formazione, territorio e cultura del mare.

È stato infatti approvato dalla Giunta comunale il Patto Educativo di Comunità, volto a promuovere la conoscenza del patrimonio marittimo locale attraverso il progetto “Scienza e Cultura del Mare”, un percorso formativo e didattico dedicato agli studenti, pensato per avvicinarli ai valori della navigazione e della tutela ambientale.

“Il mare è parte integrante della nostra identità, e offrire agli studenti occasioni di apprendimento esperienziale legate a esso significa rafforzare il legame con le nostre radici e con la vocazione marittima di Fiumicino – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Il progetto rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, scuola e associazioni locali, a beneficio della crescita culturale e personale dei ragazzi”.

Per consentire la piena partecipazione degli alunni ai corsi previsti, il Comune garantirà il trasporto gratuito degli studenti dall’Istituto “Cristoforo Colombo” al Circolo Velico di Fiumicino e ritorno. Il servizio sarà organizzato nei giorni di martedì di ogni settimana e nei giovedì a settimane alterne, fino al 26 maggio 2026.