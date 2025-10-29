Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 29 Ottobre 2025

“Scienza e Cultura del Mare”: nasce a Fiumicino il Patto Educativo di Comunità

Comune, I.I.S. Cristoforo Colombo e Circolo Velico insieme per un progetto che unisce formazione, territorio e tutela del patrimonio marittimo

 

Il Comune di Fiumicino, l’Istituto d’Istruzione Superiore Cristoforo Colombo e l’A.S.D. Circolo Velico Fiumicino, uniscono le forze per un progetto che coniuga formazione, territorio e cultura del mare.

 

È stato infatti approvato dalla Giunta comunale il Patto Educativo di Comunità, volto a promuovere la conoscenza del patrimonio marittimo locale attraverso il progetto “Scienza e Cultura del Mare”, un percorso formativo e didattico dedicato agli studenti, pensato per avvicinarli ai valori della navigazione e della tutela ambientale.

 

“Il mare è parte integrante della nostra identità, e offrire agli studenti occasioni di apprendimento esperienziale legate a esso significa rafforzare il legame con le nostre radici e con la vocazione marittima di Fiumicino – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Il progetto rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, scuola e associazioni locali, a beneficio della crescita culturale e personale dei ragazzi”.

 

Per consentire la piena partecipazione degli alunni ai corsi previsti, il Comune garantirà il trasporto gratuito degli studenti dall’Istituto “Cristoforo Colombo” al Circolo Velico di Fiumicino e ritorno. Il servizio sarà organizzato nei giorni di martedì di ogni settimana e nei giovedì a settimane alterne, fino al 26 maggio 2026.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Baccini Circolo Velico mare Scuola
Articoli correlati
Politica

Asili nido, l’opposizione dice no agli aumenti: “Servono scelte per le famiglie”

mercoledì, 29 Ottobre 2025
Parliamo di...

Fregene, quattro martedì gratuiti di pickleball per over 60

mercoledì, 29 Ottobre 2025
Cronaca

“Viva gli Anziani!”: a Fiumicino parte il progetto che ascolta e accompagna gli over 80

mercoledì, 29 Ottobre 2025
Attualità

“Scienza e Cultura del Mare”: nasce a Fiumicino il Patto Educativo di Comunità

mercoledì, 29 Ottobre 2025
Cronaca

Fregene, una giornata per la legalità tra scuola e sport

mercoledì, 29 Ottobre 2025
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz