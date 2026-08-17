Sagra della Tellina di Ostia, tutto pronto per la 61ª edizione

Dal 21 al 30 agosto al Borghetto dei Pescatori. Attesi 400-500 chili di telline al giorno

Di Dario Nottola

Tutto è pronto per la distribuzione di 400-500 chili al giorno del prelibato mollusco e di tanto altro pescato locale.

Manca ormai pochissimo alla 61ª edizione della Sagra della Tellina di Ostia. La manifestazione prenderà il via venerdì 21 agosto e si concluderà domenica 30 agosto nel cuore dello storico Borghetto dei Pescatori. Organizzata dall’Associazione Comitato di Quartiere Borghetto dei Pescatori, la Sagra conferma anche quest’anno il suo doppio spirito: tradizione e impegno per il territorio.

Il via ufficiale è fissato per venerdì 21 agosto alle ore 18.00 con l’apertura delle cucine in piazza. Per tutte le altre giornate i fornelli resteranno accesi sia a pranzo che a cena, per offrire a residenti e turisti l’irresistibile piatto di spaghetti con le telline cucinato da chef professionisti seguendo le ricette tradizionali delle cuoche del Borghetto.

Anche nell’edizione 2026 ampio spazio sarà dedicato al mare e alla sua tutela. In programma incontri e confronti sulla conoscenza e la difesa del litorale, con esperti di TartaLazio che illustreranno come comportarsi in caso di avvistamento di una tartaruga marina; sul rapporto fondamentale tra cibo e mente; sulle Secche di Tor Paterno e sullo stato di salute del mare, con la partecipazione di biologi ed esperti.

Sul palco al centro della piazza si alterneranno gruppi musicali, cover band, intrattenitori e artisti locali. Alla buona riuscita della manifestazione contribuiranno decine di giovani volontari, impegnati a servizio di un appuntamento che unisce tradizione, divertimento e amore per il litorale. Un’occasione per riscoprire un rione prezioso, incastonato tra mare e pineta, e per ritrovarsi insieme attorno ai sapori del mare.

Ovviamente, come tutti gli anni, l’AIC (Associazione Italiana Celiachia) sarà presente con un punto ristoro senza glutine e, con l’occasione, verrà illustrata la Guida Estiva Lazio Senza Glutine con itinerari turistici, strutture ricettive, eventi e sagre, e consigli nutrizionali per consentire alle persone celiache di vivere un’estate all’insegna dell’inclusione.

“Sperando nella collaborazione del mare la nostra macchina organizzativa è pronta a distribuire tra i 400 e i 500 chili di telline al giorno cucinate seguendo le ricette di una volta, affiancate nel menù da tanto altro pescato locale. Ce n’è veramente per tutti i palati. La Sagra è un appuntamento ormai collaudato e punto di riferimento dell’estate di Ostia e di Roma. Siamo pronti a metterci la passione e l’entusiasmo di sempre”, dichiara Massimo De Fazio del comitato organizzatore.