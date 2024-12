Sabato 7 dicembre l’apertura ufficiale del Centro Diurno disabili adulti “La Casa di Enzo”

Sabato 7 dicembre, in occasione della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità”, “l’Associazione Insieme con i Disabili Onlus” organizza un evento, alle 12, per festeggiare l’apertura ufficiale del Centro Diurno disabili adulti “La Casa di Enzo”, in via Coni Zugna 56F.

All’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino, sarà presente il Sindaco Mario Baccini. Per intrattenere gli ospiti sono previsti: un mercatino solidale, una breve dimostrazione teatrale e un buffet in giardino. L’ingresso è libero e aperto a tutti i cittadini.