Sabato 5 ottobre: festività di Santo Ippolito patrono di Fiumicino

“Fede, Storia e Tradizioni” una festa legata alle origini del nostro territorio

Il 5 ottobre è una festa legata alle origini del nostro territorio. L’appuntamento con i Solenni Festeggiamenti del nostro Santo Patrono, ritorna ogni anno a scandire il ritmo delle nostre celebrazioni religiose più importanti e della nostra storia più profonda. La Festa Patronale fa venire alla mente di tutti quanti i sentimenti che ci inducono ad onorare le nostre origini e, soprattutto, rappresenta per tutti quei concittadini da poco residenti nel nostro Comune anche una proficua occasione per scoprire il senso civico di appartenenza.

SANTO IPPOLITO è uno dei primi martiri della storia del cristianesimo e subì la persecuzione e il martirio nell’antica città di Porto che due millenni fa era il crocevia dei traffici in arrivo e partenza da Roma. La storia vuole che Ippolito scoperto a celebrare la messa nell’Isola Sacra, fu catturato e gettato in un pozzo con le mani ed i piedi legati. Una dipinto murale nella piccola cappella annessa alle rovine dell’antica basilica, raffigura il drammatico momento del martirio. Un analogo dipinto si conserva nella basilica di S. Lorenzo in Damaso di Roma, dove nel 1737 furono traslate parte delle reliquie di S. Ippolito. Scavi archeologici condotti nel 1970 presso la basilica paleocristiana di S. Ippolito in Isola Sacra, consentirono il ritrovamento del sarcofago con i resti del Santo, attestati da una piccola iscrizione marmorea: “Qui riposa il beato Ippolito martire”.