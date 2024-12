Sabato 18 gennaio, il vescovo Ruzza guiderà il pellegrinaggio giubilare delle diocesi di Porto-Santa Rufina

Per partecipare, è necessaria l’iscrizione che può essere effettuata nelle parrocchie

di Dario Nottola

Sabato 18 gennaio il Vescovo Gianrico Ruzza guiderà il pellegrinaggio giubilare delle diocesi di Porto-Santa Rufina, che comprende tra gli altri i Comuni di Fiumicino, Ladispoli e Cerveteri, e di Civitavecchia-Tarquinia alla Basilica di San Paolo fuori le Mura.

“Inizieremo il nostro cammino in processione, passando per la Porta Santa, per poi partecipare alla celebrazione della Messa con il Vescovo e i parroci – informa la Diocesi di Diocesi di Porto – Saremo tutti ‘pellegrini di speranza’, come ci invita la bolla di indizione del Papa. Un movimento, quello del pellegrinaggio, interiore ed esteriore allo stesso tempo: è desiderio di cambiamento, conversione e ritorno alla bellezza originaria del Vangelo del Signore Gesù Risorto. È Cristo risorto, infatti, l’unica speranza del mondo. Il Vescovo Ruzza ha proposto di fare subito, già entro il mese di gennaio, il pellegrinaggio giubilare della Diocesi. Saremo quindi tra i primi pellegrini ad andare a Roma, prima che la bella stagione segni l’avvio dei pellegrinaggi da tutto il mondo”. Il ritrovo, presso la Basilica di San Paolo fuori le Mura, sarà alle 9.

“Processionalmente entreremo in Basilica passando la Porta Santa. Il Vescovo quindi celebrerà la Messa, presenti tutti i Parroci della Diocesi. Ogni comunità potrà poi organizzare il pomeriggio liberamente, se cioè fermarsi per il pranzo e proseguire con un’altra meta oppure far ritorno a casa.

Sentiamoci tutti invitati a questo momento di grazia e di comunione per la nostra Diocesi. Saranno presenti anche i fedeli e i Parroci della Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia: un motivo in più per partecipare in gran numero, per formare insieme con gioia una grande famiglia, un unico popolo di Dio”, conclude la Diocesi. Per partecipare, è necessaria l’iscrizione che può essere effettuata nelle parrocchie.