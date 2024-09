Sabato 14 settembre l’iniziativa “Giornata Ecologica Fregene”

Dalle 16.30 alle 20.00 la manifestazione, aperta a tutti, dedicata alla pulizia volontaria della Lecceta

Sabato 14 settembre, dalle 16.30 alle 20.00, si terrà la “Giornata Ecologica Fregene”, una manifestazione dedicata alla pulizia volontaria della Lecceta, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto e la tutela dell’ambiente.

L’iniziativa, organizzata dall’oratorio parrocchiale di Fregene, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, rappresenta un’importante occasione di aggregazione per promuovere la cultura ambientale e la responsabilità collettiva verso il territorio.

Il punto di ritrovo per i partecipanti sarà in Via Porto Conte, da dove prenderà avvio l’attività di raccolta dei rifiuti lungo le aree verdi della Lecceta, una delle zone più caratteristiche del litorale di Fregene.

Tra i partecipanti, anche l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa “Un’ occasione preziosa per unire le forze e contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente. Un impegno condiviso che non solo rafforza il senso di comunità, ma testimonia anche il rispetto e l’amore per il nostro territorio”.

Grazie a un accordo tra il Comune di Fiumicino e l’Ati, i rifiuti raccolti saranno gestiti e smaltiti, secondo le normative vigenti, garantendo un contributo concreto alla pulizia ed alla valorizzazione delle aree naturali.

L’organizzazione invita tutti i partecipanti a munirsi di guanti adeguati. Altri materiali utili per la pulizia, saranno forniti in loco. La partecipazione è aperta a tutti.