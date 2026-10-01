Roma, a Villa Pamphilj torna “Il canile va in città

Domenica 4 ottobre sfileranno 27 cani in cerca di adozione, sei le “adozioni del cuore”. Un’edizione speciale per la festa di San Francesco d’Assisi

di Dario Nottola

Domenica 4 ottobre, alle 16:30, a Villa Pamphilj (entrata Largo 3 giugno 1849), torna, in edizione speciale per la festa di San Francesco d’Assisi, l’appuntamento con “Il canile va in città”, l’evento promosso dall’Ufficio della Garante degli animali di Roma Capitale in collaborazione con associazioni e volontari, ideato per promuovere le adozioni responsabili dei cani dai canili comunali. A sfilare per questo tredicesimo appuntamento con un evento sempre più atteso da tantissimi cittadini saranno 27 cani provenienti dai canili comunali di Muratella e di Ponte Marconi e dalle strutture convenzionate di Valle Grande e Panda. Di questi, 6 saranno le “adozioni del cuore”, cani malati o anziani in cerca di una famiglia e di un’opportunità per una vita migliore. A presentare i cani ospiti della sfilata, tra gli altri, ci saranno Fabio Bruni, animatore dell’account social “oroscopostacce”, e l’ispettore Giovanni La Prova, conduttore di Rex, il bellissimo cane adottato dal commissariato di Porta Maggiore.

Come sempre, a presentare e ad animare l’appuntamento sarà l’attore e cantante Andrea Rivera. Novità di questa edizione, inoltre, sarà la realizzazione, per l’occasione, di un podcast con interviste ai protagonisti e ai cittadini presenti. “Sono emozionata per questo nuovo appuntamento con ‘Il canile va in città’ dedicato a San Francesco d’Assisi, un ispiratore eccezionale del rispetto verso tutte le creature del creato, a partire proprio dagli animali, che lui chiamava fratelli. Speriamo davvero che questa circostanza possa portare fortuna ai tanti bellissimi cani che presenteremo domenica e che tanti di questi possano finalmente uscire dal canile e trovare una casa e una famiglia e soprattutto l’amore che meritano”, afferma la Garante degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino. L’evento è organizzato in collaborazione con le associazioni AGE Onlus, Animalinsieme OdV, E.N.P.A., Norsaa Guardie zoofile, Lega Nazionale Difesa del Cane sez. di Ostia, Animalisti Italiani Onlus, OIPA Guardie zoofile, Panda Onlus e Noi e loro OdV.