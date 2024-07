Riapertura del Museo Ostiense: Un nuovo capitolo per la valorizzazione del patrimonio storico di Ostia Antica e Fiumicino

Vicesindaco Onorati “un importante passo avanti nella valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale”.

Il Museo Ostiense, situato all’interno del Parco archeologico di Ostia Antica, ha riaperto al pubblico grazie a un finanziamento Cipe di oltre 3 milioni di euro. La cerimonia d’inaugurazione ha visto la partecipazione del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, del Vice Sindaco di Fiumicino, Giovanna Onorati, del Direttore generale Musei, Massimo Osanna, del Direttore del Parco archeologico di Ostia Antica, Alessandro D’Alessio e del Presidente della Pro Loco di Fiumicino Giuseppe La Rango.

L’intervento per la riapertura del museo si è sviluppato in due capitoli principali:

Adeguamento Strutturale e Allestimento: lavori per aggiornare la struttura del Casone del Sale, edificio del XVI secolo che ospita il museo, rendendolo conforme alle normative statico-strutturali e migliorandone l’accessibilità fisica e cognitiva.

Restauro delle Opere: restauro specialistico di oltre cento opere della collezione permanente, includendo sculture, rilievi, mosaici e pitture, con un approccio che evita la reintegrazione delle parti perdute per valorizzare gli elementi superstiti.

Il Museo Ostiense, inaugurato nel 1934 e riallestito per la prima volta nel 1962, è stato oggetto di una completa revisione ed adattato alle moderne esigenze. Ora il percorso museale si articola in 12 sale e 7 macrotemi, quali: le origini della città, il potere imperiale, gli spazi civici, la vita quotidiana, le religioni, le necropoli e le abitazioni. Per arricchire l’esperienza dei visitatori sono stati istallati strumenti multimediali inclusi touchscreen e video con sistemi di audio direzionato.

“Siamo estremamente orgogliosi di celebrare la riapertura del Museo Ostiense, un evento che rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale. – dichiara il Vice Sindaco Giovanna Onorati – Il progetto si inserisce in una serie di iniziative del Parco archeologico di Ostia Antica volte a migliorare l’offerta culturale e a rendere sempre più accessibili e fruibili i nostri tesori archeologici. Ricordo l’inaugurazione del Museo delle Navi di Fiumicino, l’apertura continuativa dell’area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano, nonché l’inaugurazione del complesso della basilica di Sant’Ippolito all’Isola Sacra nell’ottobre 2023. Interventi che testimoniano l’impegno costante dell’Amministrazione per la promozione e la tutela della nostra storia.” conclude il Vice Sindaco che ringrazia il Ministro della cultura, il Direttore generale Musei, Massimo Osanna, il Direttore del Parco archeologico di Ostia Antica, Alessandro D’Alessio ed il Presidente della Pro Loco di Fiumicino Giuseppe La Rango per la collaborazione attuale e futura e per l’attenzione nei confronti del territorio di Fiumicino.