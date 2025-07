Raccolta sangue straordinaria: con l’estate non vanno in ferie le necessità di migliaia di persone alle quali occorrono trasfusioni

Il prossimo sabato 26 luglio appuntamento presso il poliambulatorio Asl Rm3 di Via Coni Zugna a Fiumicino

di Fernanda De Nitto

L’Associazione Fratres Donatori Sangue di Fiumicino lancia un appello per sollecitare le donazioni nel periodo estivo, quando si registra una vera e propria emergenza ed effettiva carenza. Con l’estate non vanno in ferie le necessità di migliaia di persone alle quali occorrono trasfusioni per interventi chirurgici, incidenti stradali o trattamenti per malattie gravi. Per tutte queste importanti considerazioni è fondamentale andare a donare il sangue.

Per tale ragione è stata organizzata una raccolta di sangue straordinaria estiva per il prossimo sabato 26 luglio presso il poliambulatorio Asl Rm3 di Via Coni Zugna, 173, a Fiumicino. Coloro che hanno intenzione di donare devono prenotarsi inviando un messaggio al numero 377-5448132, indicando i dati anagrafici per essere successivamente contattati dall’Associazione che fornirà le informazioni necessarie per la donazione, prevista dalle ore 7.30 alle ore 12.00.

“Donare il sangue non è solo un gesto di solidarietà e generosità, bensì un atto d’amore che offre anche dei benefici poiché la donazione consente, prima di tutto, di controllare il proprio stato di salute, mediante esami che vengono effettuati sul sangue prelevato. Inoltre, donare regolarmente contribuisce al rinnovamento del sangue e quindi ad un miglioramento del benessere generale” afferma il Presidente dell’Associazione Fratres Fiumicino, Roberta Zoppo, che ringrazia anticipatamente coloro che si recheranno al poliambulatorio per le donazioni, augurando a tutti delle buone vacanze