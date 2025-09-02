Qantas incrementa i collegamenti diretti per l’Australia

Qantas amplierà il suo operativo stagionale da Roma verso Perth, capitale dell’Australia Occidentale, aggiungendo otto settimane di voli alla programmazione.

Qantas, la compagnia aerea di bandiera dell’Australia, ha annunciato un incremento dei collegamenti tra Roma e l’Australia con l’estensione della sua programmazione stagionale e l’aggiunta di una frequenza settimanale extra, che la porterà quasi a raddoppiare la capacità per il 2026.

In qualità di unica compagnia aerea a operare voli diretti tra l’Australia e l’Italia, Qantas amplierà il suo operativo stagionale da Roma verso Perth, capitale dell’Australia Occidentale, aggiungendo otto settimane di voli alla programmazione.

Tradizionalmente operativi da metà giugno a inizio ottobre, i collegamenti saranno ora disponibili a partire dal 3 maggio fino al 22 ottobre, coprendo il periodo che segna il passaggio dall’autunno alla primavera australiana. L’estensione sarà accompagnata da un incremento delle frequenze settimanali, che passeranno da tre a quattro dal 28 giugno al 27 settembre 2026 con l’introduzione di un collegamento in partenza la domenica, per un totale di oltre 40 voli aggiuntivi e 10.000 posti extra tra Italia e Australia. Dal lancio del servizio, avvenuto a giugno 2022, il volo diretto di Qantas ha trasportato oltre 70.000 passeggeri senza scali tra i due Paesi.

Il collegamento viene operato con il Boeing 787-9 Dreamliner di Qantas, progettato appositamente per i voli a lungo raggio e dotato di ampie finestre, elevata umidità in cabina e illuminazione dell’ambiente studiata per ridurre il jet lag e far sentire i passeggeri più riposati all’arrivo. Il Dreamliner di Qantas trasporta 236 passeggeri nelle cabine Business, Premium Economy ed Economy, con una configurazione pensata per massimizzare il comfort anche sulle tratte più lunghe.

“Con un numero maggiore di voli non-stop e una stagione operativa più lunga, non è mai stato così semplice per gli italiani viaggiare in Australia. Una volta a Perth, i clienti possono esplorare le bellezze e le attrazioni del Western Australia oppure proseguire senza difficoltà verso altre destinazioni grazie alla nostra ampia rete di voli domestici”, dichiara Cam Wallace, CEO Qantas International.

“L’estensione della stagione operativa e l’aumento delle frequenze dei voli non-stop di Qantas tra Roma e Perth confermano il successo di questo collegamento iconico e la forte attrattività di Fiumicino come porta d’accesso all’Italia e al resto dell’Europa. Desideriamo ringraziare Qantas per la fiducia accordata al nostro scalo e per la collaborazione costante, che ci permette di rafforzare ulteriormente il ponte diretto con l’Australia, a beneficio della connettività di lungo raggio, del turismo e degli scambi culturali ed economici”, è quanto afferma Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma.

Il Western Australia offre un’esperienza unica ai visitatori italiani, grazie a un clima in stile mediterraneo, spiagge incontaminate, rinomate regioni vinicole e una cultura che affonda le radici in oltre 60.000 anni di storia aborigena. Da Perth, i passeggeri possono inoltre connettersi con l’estesa rete nazionale di Qantas, raggiungendo città come Sydney, Melbourne e Adelaide.

Le tariffe sono disponibili su qantas.com/it o tramite agenzie di viaggio. Tutte le tariffe internazionali Qantas includono franchigia bagaglio, pasti e bevande e intrattenimento a bordo.

A proposito di Qantas

Fondata nel 1920 nell’outback del Queensland, Qantas è oggi la maggiore compagnia aerea australiana per i collegamenti nazionali e internazionali, e trasporta con orgoglio milioni di persone in tutto il mondo ogni anno.

A proposito del Western Australia

Western Australia: immenso, spettacolare e antichissimo. Questo Stato copre un terzo del continente australiano e vanta oltre 12.500 km di costa (20.000 km includendo le isole), i minerali più antichi del mondo e una serie di meraviglie naturali uniche al mondo. Con più di 3.000 ore di sole all’anno, Perth è la capitale più soleggiata d’Australia. La sua straordinaria cornice naturale si accompagna a una vivace vita urbana.

Il Western Australia è sede di fenomeni naturali straordinari: laghi rosa, cascate orizzontali, squali balena, fioriture selvatiche, sconfinate pianure desertiche, una “scalinata verso la luna” e formazioni rocciose uniche. La storia aborigena dello Stato risale a oltre 60.000 anni fa, una delle culture viventi più antiche del mondo.

Esperienze da sogno e meraviglie naturali ti attendono in ogni regione di questo vasto e variegato Stato. Grazie al suo clima diversificato — dalle condizioni mediterranee del sud ai tropici del nord — in Western Australia troverai sempre l’estate, in qualsiasi periodo dell’anno.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.westernaustralia.com.