Pro Loco Parco Leonardo, da sogno a realtà

Erik Paciucci, presidente del CQPL, annuncia il nuovo ambizioso progetto di quartiere

di Rosanna Somma

Una serie di iniziative, eventi e progetti investono positivamente il quartiere di Parco Leonardo. Dopo il successo della prima festa di Carnevale che ha unito in sinergia il lavoro di varie associazioni e realtà del quartiere, Erik Paciucci, presidente del CQPL (Comitato di Quartiere Parco Leonardo) annuncia l’imminente nascita della Pro Loco Parco Leonardo. Un sogno che diventa realtà.

“Parco Leonardo è un luogo unico, un contesto residenziale moderno e dinamico che, seppur relativamente giovane, ha già sviluppato una sua identità distintiva e un forte senso di appartenenza tra i suoi abitanti. Tuttavia, sono convinto che esista ancora un enorme potenziale inespresso in termini di valorizzazione. Penso alle nostre aree verdi, ai nostri spazi pubblici, alla vivace attività commerciale e al dinamico tessuto associativo. Una Pro loco potrebbe agire come un efficace collante tra queste diverse realtà, creando preziose sinergie e promuovendo iniziative che vadano a beneficio dell’intera collettività” lo dichiara Erik Paciucci.

“L’idea di costituire una Pro loco a Parco Leonardo è nata dalla volontà di un gruppo di cittadini attivi – sottolinea – tra cui alcuni membri del Comitato di Quartiere, che hanno immediatamente condiviso questa visione. Ci siamo costituiti in un Comitato promotore, un gruppo eterogeneo che unisce diverse competenze ed esperienze, ma che è animato da una comune passione per Parco Leonardo e dal desiderio di contribuire attivamente al suo sviluppo“.

“Attualmente – spiega Paciucci – stiamo lavorando con vivo entusiasmo e spirito collaborativo per organizzare la ormai tradizionale festa di quartiere, giunta alla sesta edizione. Questo impegno non è nuovo per il nostro gruppo: già in occasione della prima edizione del carnevale a Parco Leonardo, l’organizzazione è stata curata proprio dal nucleo di persone che oggi costituisce il Comitato promotore della futura Pro loco. Quella prima iniziativa, sebbene pionieristica, ha dimostrato la nostra volontà di animare la vita del quartiere e di creare occasioni di socializzazione per i residenti. Presto ci occuperemo di definire lo statuto della futura associazione, comprendere appieno le procedure burocratiche necessarie e, soprattutto, coinvolgere il maggior numero possibile di persone in questo importante progetto”.

“Abbiamo già compiuto passi significativi. La risposta della comunità è stata finora estremamente incoraggiante – rimarca – con molti cittadini che hanno espresso il loro sostegno e la loro disponibilità a collaborare. Questo riscontro positivo ci dà ancora più forza e ci conferma che la creazione di una Pro loco è un’esigenza sentita da molti. Fra breve inizierà una fase importante di informazione e sensibilizzazione: organizzeremo incontri per spiegare meglio l’iniziativa ai cittadini e invitare nuove persone ad aderire“.

“Sono certo che una Pro loco possa portare tanti vantaggi concreti a Parco Leonardo. Prima di tutto, potrà migliorare la qualità della vita di noi residenti, offrendo più pportunità per divertirsi, stare insieme e partecipare attivamente alla vita del quartiere. In secondo luogo, avrà un impatto positivo sulla valorizzazione dell’immagine di Parco Leonardo all’esterno, rendendolo ancora più attrattivo sia per chi ci vive sia per i numerosi visitatori che ogni giorno animano le nostre strade, grazie ad un calendario di eventi variegato, capace di contribuire a rafforzare ulteriormente il nostro spirito di comunità. Infine, a lungo termine, la Pro loco potrà dare una spinta all’economia locale, promuovendo i negozi e le attività del nostro territorio. In sintesi, rafforzerà l’orgoglio di appartenenza che già ci lega. Il contributo di ogni residente è fondamentale. Invito calorosamente tutti i cittadini di Parco Leonardo a partecipare ai nostri prossimi incontri informativi, a condividere le loro idee e proposte, e soprattutto a rendersi disponibili per far parte attivamente della futura associazione. Più saremo, più la nostra Pro loco sarà forte, rappresentativa e capace di realizzare iniziative significative per il bene di tutti. Insieme possiamo costruire una Pro loco forte e dinamica, capace di valorizzare al meglio la nostra amata Parco Leonardo. Sono sicuro che questo sia il momento giusto per intraprendere questa nuova avventura e, con l’impegno e la collaborazione di tutti, la Pro loco di Parco Leonardo diventerà presto una realtà, portando con sé nuove opportunità e un rinnovato senso di comunità” conclude Erik Paciucci