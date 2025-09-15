“Pro Loco a Corte”, il Lazio in festa al Castello di Santa Severa

Alla manifestazione le Pro Loco di Focene e Testa di Lepre, insieme ad altre 30 organizzazioni provenienti da tutta la Regione

di Fernanda De Nitto

Si è tenuta lo scorso fine settimana, presso il Castello di Santa Severa, l’edizione 2025 di “Pro Loco a Corte”, iniziativa organizzata dal Comitato Regionale UNPLI Lazio Aps con il patrocinio della Regione Lazio, di Lazio Crea e dell’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”.

A partecipare alla manifestazione che celebra le tradizioni, il folklore e le eccellenze enogastronomiche del Lazio alcune rappresentanze territoriali delle Pro Loco, in particolare Focene e Testa di Lepre, insieme ad altre trenta organizzazioni provenienti da tutta la Regione.

“Pro Loco a Corte” è nata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e turistico del Lazio mediante il coinvolgimento diretto delle Pro Loco regionali, quali associazioni volontaristiche che si occupano costantemente della promozione dei territori. Infatti, l’UNPLI Lazio con oltre 300 organizzazioni e circa 30.000 soci costituisce una rete capillare che opera a beneficio delle comunità locali e dei visitatori, generando ricadute economiche, culturali e sociali.

Nei due giorni di festa il Castello di Santa Severa, che costituisce uno dei siti storici più affascinanti del Mediterraneo, si è trasformato in un grande palcoscenico di cultura, tradizione e spettacolo, animato da figuranti in costume, stand gastronomici, artigianato, spettacoli folcloristici, cortei storici e momenti di rievocazione. Spazio anche a show cooking e presentazioni dedicate alla cucina tradizionale, oltre che sbandieratori, bande musicali e l’evento clou che si è tenuto nella corte del castello con “Una Magica notte etrusca”, che ha riportato i visitatori ai fasti della storia antica, attraverso un tuffo nel passato tra atmosfere suggestive e coinvolgenti per tutto il numeroso pubblico partecipante.

La Pro Loco di Focene, nel contesto dell’evento, ha proposto all’interno del suo stand alcune degustazioni gratuite valorizzando e promuovendo le realtà territoriali dal punto di vista turistico ed enograstronomico. La realtà associativa, presente da circa un anno nel territorio, attraverso una serie di iniziative, si pone come obiettivo di valorizzare Fiumicino coinvolgendo cittadini ed interessati in progetti specifici riguardanti il sociale, la promozione storica e culturale delle Città, mediante eventi artistici ed aggregativi e assistenziali.

Anche la Pro Loco di Testa di Lepre ha partecipato alla manifestazione sostenendo le attività locali e i prodotti tipici del territorio.

L’iniziativa di “Pro Loco a Corte” si sviluppa negli anni per incentivare tradizioni e cultura dei territori attraverso la passione e l’impegno dei volontari delle varie realtà al fine di offrire ai visitatori un’esperienza unica fatta di sapori autentici, storia e socialità, quale momento di grande valore per l’intera collettività.