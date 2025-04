Primo maggio sul litorale romano: cosa fare e dove andare

Ad Ostia l’avvio ufficiale della Stagione balneare, a Fiumicino il via dal 17 maggio

di Dario Nottola

Il meteo volge sempre più a sapori estivi, ed il litorale romano, in occasione della Festa dei Lavoratori, si prepara, come da tradizione, ad un pienone nelle spiagge, per una prima tintarella, ed nelle pinete, parchi ed altre aree verdi, per il rito del pic-nic.

La ricorrenza coincide con l’avvio ufficiale della stagione balneare ad Ostia, dove sono scattate le pulizie delle spiagge libere di ponente, e sulla costa del X Municipio di Roma, mentre sui 24 km di costa di Fiumicino la stagione, con le sue 108 attività balneari, da Isola Sacra a Passoscuro, scatterà solamente il 17 maggio (si attende Ordinanza ufficiale) ma con spiagge libere pulite già con due vagliature su coordinamento dell’assessorato all’Ambiente; stabilimenti balneari e chioschi hanno già fatto prove generali di accoglienza durante il ponte pasquale e del 25 aprile, a fronte di notevoli presenze.

Controlli sono stati rafforzati da parte della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, a terra ed in mare, in vista della presenza di numerose barche da diporto in navigazione: sarà sempre operativa h24 la motovedetta classe 800 SAR, a cui si aggiungerà un’altra motovedetta della classe 500 od in alternativa un battello veloce, mentre si registra, in aggiunta, il “ritorno della moto d’acqua” L29. In campo pattuglie a terra della stessa Capitaneria e degli Uffici dipendenti di Fregene, Ostia e Torvajanica, per “un assaggio dell’impegno operativo che via via si intensificherà in piena estate”.

Sempre domani, i siti del Parco archeologico di Ostia antica saranno aperti al pubblico e sarà possibile visitare l’Area archeologica, il Castello di Giulio II, ed a Fiumicino il Museo delle Navi, l’Area archeologica dei Porti Imperiali e la Necropoli di Porto. Ed ancora, il Wwf Italia ha organizzato, alle 11, “La Primavera dell’Oasi” a Macchiagrande di Fregene, con un’escursione guidata lungo i sentieri della macchia mediterranea.