Primo giorno di scuola, gli auguri del sindaco Baccini a studenti, insegnanti e genitori

“Auguro a tutti voi un anno scolastico sereno, pieno di soddisfazioni e di nuovi traguardi”

“Cari studenti, insegnanti e genitori, con grande emozione ed orgoglio, desidero augurare a tutti voi un buon primo giorno di scuola. L’inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta sempre un momento speciale, ricco di aspettative. Per voi alunni, questo è il momento di tornare sui banchi, pronti a imparare, crescere e costruire il vostro futuro. Ogni giorno di scuola è una nuova opportunità per scoprire, sperimentare ed ampliare gli orizzonti per raggiungere essere pronti ad affrontare le sfide della vita”.

“Sono consapevole che il percorso scolastico è fatto di impegno, ma anche di sfide e proprio per questo voglio incoraggiarvi a vivere ogni esperienza con curiosità e determinazione. La scuola è un luogo in cui si imparano non solo nozioni, ma anche valori, il rispetto per gli altri, il senso di comunità e la capacità di collaborare per un bene comune. Sono sicuro che saprete affrontare questo percorso con entusiasmo, sostenuti dalle vostre famiglie e dai vostri insegnanti”.

“A voi docenti, che ogni giorno vi impegnate per garantire ai nostri ragazzi un’educazione di qualità, va il mio più sentito ringraziamento. Il vostro lavoro è fondamentale per una crescita attenta e consapevole delle generazioni future ed il ruolo che svolgete ogni giorno è determinante, soprattutto in un momento storico in cui la scuola è chiamata ad affrontare nuove sfide educative e sociali”.

“Infine, un pensiero va alle famiglie, che accompagnano i propri figli in questo viaggio. So quanto sia importante il vostro supporto e quanto contribuiate al successo scolastico dei ragazzi”.

“L’Amministrazione comunale, è al vostro fianco. Continueremo a lavorare per garantire strutture sicure, moderne ed accoglienti e per promuovere iniziative che arricchiscano l’offerta formativa. Auguro a tutti voi un anno scolastico sereno, pieno di soddisfazioni e di nuovi traguardi”.

Mario Baccini

Sindaco della Città di Fiumicino