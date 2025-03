Presso il CTR di Fiumicino celebrato il 102° anniversario dell’Aeronautica Militare

Baccini: “A Fiumicino, il legame con questa prestigiosa istituzione è particolarmente forte”

A 102 anni esatti dal Regio Decreto del 28 marzo 1923, che sanciva ufficialmente la costituzione dell’Aeronautica Militare come Forza Armata autonoma, il Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino ha celebrato oggi l’importante ricorrenza con una solenne cerimonia di alzabandiera, alla quale hanno preso parte il Sindaco del Comune di Fiumicino, Mario Baccini, una rappresentanza di ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ADR – Aeroporti di Roma, numerose autorità militari e civili, e Associazioni Combattentistiche e d’Arma del territorio.

Presenti anche diverse scolaresche di scuola secondaria di primo grado del vicino Istituto G.B. Grassi, per le quali l’evento ha rappresentato una preziosa occasione per comprendere i valori e la cultura dell’Arma Azzurra e per avvicinarsi al lavoro svolto quotidianamente dall’ente.

Nell’occasione, dopo l’esecuzione dell’Inno di Mameli e l’alzabandiera, il Comandante del C.T.R., Colonnello Massimo Cionfrini, e il Capo del co-ubicato 2 Laboratorio Tecnico di Controllo (2 L.T.C.), Capitano Massimo Marroccia, hanno dato lettura dei messaggi istituzionali delle più alte cariche dello Stato, sottolineando il valore e la missione che l’Aeronautica Militare svolge quotidianamente al servizio del Paese. Successivamente, nel corso della cerimonia, sono stati consegnati riconoscimenti al personale del C.T.R. che si è particolarmente distinto per meriti professionali, un gesto simbolico che ha voluto ribadire l’importanza del lavoro svolto con dedizione e competenza all’interno della Forza Armata.

“Questo è un momento di profondo significato, in cui celebriamo il valore, la dedizione e lo spirito di servizio di uomini e donne che garantiscono la sicurezza e la difesa del nostro Paese – ha dichiarato il Primo Cittadino – L’Aeronautica Militare rappresenta una delle eccellenze italiane, punto di riferimento per la protezione dello spazio aereo nazionale, per le missioni internazionali di pace e per il costante supporto alla comunità civile in situazioni di emergenza. A Fiumicino, il legame con questa prestigiosa istituzione è particolarmente forte e ne riconosciamo il ruolo fondamentale. Esprimo la mia più sincera gratitudine a tutto il personale dell’Aeronautica Militare per il loro servizio e impegno quotidiano a tutela della nostra Nazione”.

“Siamo qui per celebrare il 102° anniversario della nostra Aeronautica Militare, un momento che rievoca quei principi di dedizione, professionalità e spirito di servizio che, dal 1923 a oggi, hanno contraddistinto la nostra Forza Armata, anche di fronte alle grandi trasformazioni affrontate – ha dichiarato il Comandante del C.T.R., Colonnello Cionfrini – Siamo eredi di una tradizione gloriosa, fatta di sacrificio e impegno, e abbiamo il dovere di guardare al futuro con lo stesso coraggio e determinazione di chi ci ha preceduto Dobbiamo essere fieri del lavoro che svolgiamo, consapevoli che il nostro operato è un elemento imprescindibile per la sicurezza e la difesa del Paese”.

Dopo l’omaggio alla bandiera, i giovani studenti, accompagnati da personale specializzato del Centro, hanno potuto conoscere le attività logistico-operative condotte nella base aeronautica di Fiumicino. In particolare, attraverso una mostra statica allestita per l’occasione, le scolaresche hanno potuto osservare da vicino i velivoli storici, i mezzi antincendio, nonché i veicoli tattici e il materiale gestito dal Centro per la distribuzione all’intera Forza Armata.

L’evento celebrativo, oltre a consentire al Centro Tecnico Rifornimenti di unirsi alle numerose iniziative promosse dall’Aeronautica Militare su tutto il territorio nazionale, ha rappresentato una preziosa occasione per rinsaldare i rapporti e favorire l’integrazione con la comunità locale.