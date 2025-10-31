Presentato il progetto della ciclabile tra Fregene e Maccarese

2 km nel verde, passando nel mandorleto, con inizio lavori previsto per aprile 2026

di Fernanda De Nitto

Presso il settecentesco castello San Giorgio l’Amministrazione Comunale, insieme con la Maccarese Spa, hanno presentato alla cittadinanza i progetti riguardanti i futuri collegamenti ciclabili destinati ai territori più a nord del Comune, in particolare quelli compresi tra le località di Fregene e Maccarese.

La società agricola di Benefit “Maccarese S.p.A.” perseguendo finalità di interesse collettivo e di partecipazione alla vita della comunità cittadina, nella logica di collaborazione con il Comune di Fiumicino, ha proposto all’Amministrazione un progetto esecutivo destinato alla realizzazione di una pista ciclo-pedonale da Maccarese a Fregene, quale completamento dei tracciati esistenti.

Infatti, nelle due località sono presenti diversi percorsi ciclabili che però, ad oggi, non sono uniti tra di loro: la pista ciclabile che costeggia Via di Castel San Giorgio si interrompe nei pressi del Monumento ai Caduti di Maccarese, mentre a Fregene il percorso attraversa Via della Pineta per concludersi nei pressi della rotonda di ingresso alla località.

Ad illustrare le caratteristiche progettuali e urbanistiche del futuro collegamento ciclo-pedonale sono stati i tecnici della Maccarese S.p.A., Giorgio Castellano e Maurizio Andrian, insieme con il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino Ing. Mauro Rosatelli.

Nello specifico il progetto riguarderà il collegamento diretto tra la località di Fregene e quella di Maccarese, che si realizzerà grazie alla disponibilità dell’azienda agricola territoriale disposta a sacrificare parte delle sue pertinenze per la realizzazione della pista, la quale attraverserà anche il mandorleto più grande d’Italia, dal paesaggio suggestivo, in particolare durante il periodo della fioritura.

I tecnici hanno spiegato che per la realizzazione del percorso si procederà, nel primo tratto, lungo la recinzione del campo sportivo, in ambito rurale, con una pavimentazione mediante l’uso di terre stabilizzate. Per il secondo tratto sarà utilizzato, quasi completamente, il percorso della canaletta in disuso che verrà bonificata e riempita con materiali inerti e drenanti. In questo caso la pavimentazione sarà in cemento armato con rete elettrosaldata. Anche per ciò che concerne l’illuminazione si utilizzerà una diffusione dal basso essendo parte della pista in aree di riserva. La ciclabile, lunga circa 2 km, avrà un costo di 724.000 euro, inserita nella programmazione delle opere pubbliche 2026/2028 con inizio lavori ad aprile 2026 e conclusione entro la fine del prossimo anno.

Nel corso della presentazione il Sindaco Mario Baccini ha svelato un ulteriore novità in termini di collegamenti ciclopedonali con la futura realizzazione del cosiddetto “Ponte delle Suore” che attraverserà il fiume Arrone, grazie anche alla fattiva collaborazione dell’Autorità Idraulica della Regione Lazio, presente all’evento con l’Ing. Giorgio Pineschi.

“Attraverso la realizzazione del progetto andiamo a collegare un percorso ciclabile che si interrompeva per via di una serie di problematiche urbanistiche e tecniche. Quando l’Amministrazione e le istituzioni private si uniscono per il bene comune si raggiungono risultati importanti, in questo caso con la collaborazione della Maccarese S.p.A. – ha dichiarato il Primo Cittadino – Il progetto è solo l’inizio di un percorso perché poi il collegamento si estenderà anche tra Focene, Fregene e Maccarese. La futura realizzazione del ponte delle suore sarà utile per gli spostamenti di tutti coloro che dalla stazione di Maccarese potranno arrivare fino al mare grazie alla ciclabile. Obiettivo dell’Amministrazione è quello di incentivare progetti di mobilità sostenibile” ha concluso Baccini.

“Il successo del connubio tra pubblico e privato trova la sua realizzazione con la pista ciclabile di collegamento tra Fregene e Maccarese. L’opera è stata da sempre voluta anche per collegare le scuole che sono a Maccarese con le altre località, consentendo agli studenti di recarsi presso i propri istituti in autonomia e sicurezza. La pista sarà anche un luogo dove poter trascorrere delle piacevoli giornate all’aria aperta con la possibilità di fare delle scampagnate nel mandorleto, collegando altresì Fregene nord con la parte più a sud” ha dichiarato Claudio Destro, Amministratore Delegato della Maccarese S.p.A.

Presenti all’evento anche il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, il Consorzio di Bonifica litorale nord ed alcuni rappresentanti dei balneari, dell’associazionismo e delle scuole.