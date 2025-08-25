Premio Anna Cau 2025: “Un tributo a chi custodisce la luce dell’umanità nel buio della malattia”

Reggiani (Ass. Abbraccio APS): “Con questo premio vogliamo celebrare l’altruismo e la forza di chi, spesso in silenzio, si prende cura degli altri”

L’Associazione Abbraccio APS annuncia con entusiasmo l’istituzione del “Premio Anna Cau”, un riconoscimento dedicato a chi, con dedizione e passione, si impegna a contrastare l’isolamento che spesso accompagna le patologie degenerative.

Il premio, intitolato alla memoria di Anna Cau, mira a dare risalto e valore a quelle persone che, nel loro quotidiano, offrono un sostegno fondamentale e un sollievo concreto ai pazienti e famiglie che vivono un isolamento sociale e psicologico.

Il Premio Anna Cau non è destinato a professionisti o enti, ma a una persona comune che, nella propria vita, si distingue per la sua capacità di offrire conforto, compagnia e vicinanza, abbattendo le barriere dell’isolamento. L’iniziativa vuole mettere in luce il valore inestimabile dell’umanità e della solidarietà, elementi cruciali nel percorso di chi vive una patologia degenerativa.

“Questo premio è un omaggio alla forza e alla determinazione di Anna – dichiara Luca Reggiani, Presidente dell’Associazione – Una donna che nonostante lottasse quotidianamente contro una grave malattia ematologica, dedicava il suo tempo ad ascoltare e aiutare pazienti affetti da patologie degenerative”.

“Tutti noi, volontari di Abbraccio APS, associazione da lei creata – aggiunge – vogliamo che la sua memoria viva attraverso progetti che portino speranza, integrazione e, soprattutto, che facciano sentire i pazienti parte di una comunità, mai soli”.

“Con questo premio vogliamo celebrare l’altruismo e la forza di chi, spesso in silenzio, si prende cura degli altri, ponendo particolare attenzione al grave problema sociale come quello della solitudine e dell’isolamento causato dalla malattia” conclude Luca Reggiani

Il Premio Anna Cau 2025 sarà assegnato il 30 Agosto all’interno di Flumen 25, un grande evento che viene organizzato dall’Associazione IO NOI e dal Movimento Nonviolento, sponsorizzato da CSV LAZIO e che questo anno si svolgerà presso il locale Salsedine, situato in via della Scafa 142 Fiumicino.